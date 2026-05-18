La Policía Local de Cáceres investiga tres incendios en contenedores de Múltiples y plaza de Italia

Un incendio de madrugada ha provocado este lunes un susto en pleno centro de Cáceres. Un contenedor de papel y cartón ha salido ardiendo en la avenida Clara Campoamor, justo frente a la entrada principal del edificio Múltiples y en el cruce con la calle Obispo Ciriaco Benavente. El fuego ha afectado también a otros dos contenedores situados junto a él, uno de vidrio y otro de envases, que han tenido que ser retirados a primera hora de la mañana. Además, durante la tarde de este domingo salieron ardiendo otros dos recipientes en la plaza de Italia.

Por el momento se desconocen las causas que han originado las llamas. La Policía Local de Cáceres está investigando los hechos y los califica como "puntuales". "Son hechos aislados, vandalismo. Vamos a extremar la vigilancia, aunque ya existe y es muy intensiva", ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel.

La empresa encargada de la gestión de residuos en la ciudad, Valoriza, ha actuado con rapidez para limpiar el entorno de Múltiples y ahora espera a que se investigue lo ocurrido y para determinar si el incendio fue provocado de manera intencionada o si, por el contrario, se debió a un descuido, aunque esta última posibilidad parece prácticamente descartada.

El contenedor, reducido a cenizas. / Pablo Parra

Según han confirmado a este diario fuentes consistoriales, el aviso a la policía se ha emitido a la 1.38 horas. Hasta el lugar también se ha desplazado una dotación de bomberos del Sepei, que ha intervenido para sofocar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a otros elementos de la vía pública o a la fachada del entorno. Por la tarde ocurrió lo mismo en la plaza de Italia, donde también se dio aviso a los bomberos.

Retirada de los contenedores

Una vez controlado el incendio de Múltiples, un equipo de Valoriza se ha trasladado hasta la zona para adecentar el entorno y comprobar el estado de los recipientes dañados. El contenedor de cartón ha quedado completamente calcinado, mientras que los otros dos, el de vidrio y el de envases, han sufrido daños por la proximidad del fuego. A primera hora de la mañana, los operarios ya estaban trabajando en la retirada de los tres contenedores afectados y en su reposición, con el objetivo de restablecer el servicio cuanto antes en un punto de uso habitual para los vecinos y trabajadores de la zona.

El contenedor dañado. / Pablo Parra

Desde la empresa han reconocido la extrañeza que ha causado este episodio por el lugar en el que se ha producido. "Es raro que en el centro de la ciudad ocurran estas cosas", han señalado fuentes de Valoriza.

Muriel, por su parte, señala que "es habitual" que este tipo de sucesos ocurran en barrios alejados del centro de la ciudad: "No es tan raro que haya avisos de este tipo", incide.

Cámaras de seguridad

La investigación deberá aclarar ahora qué ocurrió durante la madrugada. Uno de los elementos clave puede estar en las cámaras de seguridad del entorno, al tratarse de una zona céntrica y cercana a varios edificios administrativos. "Ahora solamente tenemos que saber si ha sido provocado o sin querer. Los agentes tendrán que inspeccionar las cámaras de seguridad y ver lo ocurrido", han incidido desde la empresa.

Además, Pedro Muriel desvincula este suceso del acto de celebración del Cacereño con motivo de la consecución de la permanencia tras vencer al Zamora en la tarde de este domingo, lo que significa que estará un año más en Primera Federación. "La celebración de los aficionados apenas duró unos minutos, fue algo muy puntual. Comenzó a las once de la noche y a las doce ya no había nadie. No tiene relación", concluye.

El incendio no ha causado daños personales, aunque sí materiales, y ha obligado a movilizar tanto a los servicios de emergencia como al personal de limpieza y recogida de residuos. La rápida intervención de los bomberos ha permitido contener las llamas antes de que el fuego pudiera afectar a otros elementos del mobiliario urbano.