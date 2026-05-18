Dos días para la manifestación por la autovía Cáceres-Portugal: "Sin ella es como si desaparecieran 113 pueblos"

La reivindicación por la conexión viaria entre el norte de Extremadura y Portugal volverá a tomar la frontera. La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura-Beira Baixa ha convocado para el próximo miércoles, 20 de mayo (18.30 hora española), una concentración en las Termas de Monfortinho con un mensaje central: "Ser menos no resta derechos".

El portavoz de la alianza, Francisco Martín, ha defendido en la mañana de este lunes en una comparecencia en Plasencia, que ha llegado "el tiempo de iniciar las obras" y ha pedido a las administraciones que dejen atrás los estudios, los retrasos y las promesas. Según ha afirmado, la provincia de Cáceres ha perdido 34.000 habitantes en los últimos 40 años, una cifra que la plataforma equipara a 113 pueblos.

La movilización se plantea como un acto transfronterizo, con presencia de organizaciones, alcaldes, empresas y ciudadanos de ambos lados de la raya. Los convocantes la presentan como una respuesta a lo que consideran una demora acumulada durante 25 años en una infraestructura que, a su juicio, condiciona el futuro económico, turístico y demográfico de buena parte del norte extremeño y de la Beira Baixa.

Los tres objetivos de la alianza

La primera exigencia de la plataforma es el inicio de las obras "sin más excusas". Martín ha reclamado la licitación y el comienzo de los trabajos a finales de 2026, antes del calendario que, según ha señalado, la Junta de Extremadura ha situado en varias ocasiones en la primavera de 2027.

Acto celebrado en Plasencia esta mañana. / Toni Gudiel / 5

El tramo pendiente en la parte extremeña suma ahora 20 kilómetros, según ha explicado el portavoz, después de las últimas actualizaciones del proyecto. A ellos se unirían los alrededor de 52 kilómetros pendientes en territorio portugués y el nuevo puente internacional sobre el río Erjas, que debe resolver la conexión entre ambos lados.

La segunda petición va dirigida a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y al primer ministro portugués, Luís Montenegro. La alianza reclama que ambos se sienten para coordinar calendarios, presupuestos y la fórmula de ejecución del puente. "Esto va de voluntad política de hacerla", ha afirmado Martín, que ha insistido en que el Estatuto de Autonomía permite a Extremadura mantener relaciones directas con Portugal.

La tercera demanda se dirige al Gobierno de España. La plataforma quiere que la próxima cumbre ibérica incorpore el convenio para construir el puente internacional, de modo que el proyecto quede encauzado también desde el punto de vista institucional entre los dos países.

Una conexión que mira a Madrid, Lisboa y Oporto

El argumento de fondo de la alianza no se limita a la carretera. Sus representantes sostienen que la autovía permitiría abrir un corredor económico y turístico entre Madrid, Lisboa y Oporto, con impacto directo sobre Sierra de Gata, Campo Arañuelo, Plasencia, Moraleja, la Beira Baixa y otros territorios del norte de la región.

Martín ha defendido que casi el 90% del eje Madrid-Lisboa está ya en autovía y que el cuello de botella se concentra en los 72 kilómetros pendientes entre Extremadura y Portugal. "Esto no estaría pasando en el País Vasco con Francia ni en Cataluña", ha afirmado, para subrayar el agravio que, a juicio de la alianza, sufre Extremadura en materia de infraestructuras.

La plataforma vincula esta conexión con la lucha contra la despoblación, la atracción de empresas y el turismo. En ese marco, también ha reclamado al Ministerio de Transportes que licite la electrificación ferroviaria desde Talayuela a Humanes para disponer de un tren 100% eléctrico entre Madrid y Extremadura, además de la conexión entre Mérida y Puertollano.

Una concentración con autobuses desde ambos lados

La concentración se celebrará en el centro multiusos de las Termas de Monfortinho. La organización ha pedido a los asistentes llegar entre las 18.30 y las 18.45 horas, en horario español, tanto en autobuses como en vehículos particulares. El punto de encuentro se sitúa pasado el puente internacional, a la derecha, a aproximadamente kilómetro y medio.

Según la organización, ya hay autobuses desde el norte de Extremadura, Castelo Branco, Penamacor y Proença, además de numerosos desplazamientos en coches particulares. La alianza ha habilitado espacios para autobuses, prensa y participantes, y ha previsto baños, ambulancia, voluntarios de Protección Civil y regulación de tráfico en la parte española y portuguesa.

Encuentro en Plasencia. / Toni Gudiel

Antes de la concentración habrá actuaciones musicales, con batucada placentina, música tradicional portuguesa y bombos de Penamacor. A las 19.15 horas está previsto un encuentro con los medios de comunicación junto al palco y a las 19.30 comenzará el acto central.

Intervenciones breves y marcha hasta el puente

En el acto intervendrán Elsa María González, presidenta de la Cámara de Idanha; Leopoldo Rodríguez, presidente de la Cámara de Castelo Branco; Francisco Martín, como portavoz de la Alianza Territorial Norte de Extremadura-Beira Baixa, y Julio César Herrero, alcalde de Moraleja.

Después comenzará una marcha de kilómetro y medio hasta ocupar el puente internacional. La Guardia Nacional Republicana abrirá y cerrará la manifestación, según ha detallado la organización.

Comparecencia en Plasencia. / Toni Gudiel / 5

La representante portuguesa Cristel, presente en la convocatoria, ha señalado que la reivindicación no tiene "color político" y ha subrayado que afecta a empresas, asociaciones, escuelas, estudiantes y vecinos de ambos países. A su juicio, la conexión debería estar hecha desde hace más de 25 años. "Queremos oír el ruido de las máquinas", ha afirmado.

La alianza quiere convertir la protesta en un punto de inflexión. No solo para terminar una autovía, sino para colocar la frontera norte de Extremadura y la Beira Baixa en el centro de la agenda política. "Es tiempo de valientes, es tiempo de obras, es tiempo de dar resultados", ha resumido Martín.