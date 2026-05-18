Historia
El documental-homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, llega a Cáceres
El documental 'Esta es una historia real', que homenajea al político asesinado por ETA, llega a la ciudad extremeña con la presencia de su excompañera María San Gil
El documental 'Esta es una historia real', dirigido por Iñaki Arteta, en homenaje al político Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, llega mañana a Cáceres, con la asistencia de María San Gil, directora del Observatorio Ceu-Cefas de Víctimas del Terrorismo, y que fue su compañera en el Ayuntamiento de San Sebastián.
La proyección del documental, que tendrá lugar en el salón de actos de Cajalmendralejo, busca, según San Gil, preservar la memoria de las víctimas como "pilar de la democracia", según recuerda en una nota la Diócesis de Coria-Cáceres.
El acto forma parte de una serie de actos conmemorativos que recuerdan la figura de Ordóñez y su legado político.
El documental ofrece una mirada íntima y humana sobre la vida de Ordóñez, resaltando su compromiso político y su firme defensa de la libertad en un contexto de violencia.
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