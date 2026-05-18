Las imágenes de la gran pasarela de 165 metros que preservará los restos de la Vía de la Plata en la Ronda Sur de Cáceres

La Junta de Extremadura ha diseñado una pasarela de 165 metros de longitud en la prolongación de la ronda sureste de Cáceres para proteger los restos arqueológicos aparecidos de la Vía de la Plata y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad del paso peatonal y ciclista en esta zona de expansión viaria de la ciudad.

La infraestructura forma parte del tramo que conecta la glorieta de la carretera de Miajadas, que da acceso a la Ex-206, con la rotonda del ferial. Es uno de los dos tramos actualmente en ejecución de la ronda sureste: el otro discurre entre la glorieta del ferial y la N-523. Con ambos, se completará el anillo de circunvalación de Cáceres, una actuación esperada para ordenar el tráfico en el entorno urbano y mejorar las conexiones entre distintas entradas de la capital cacereña.

La pasarela responde a una modificación del proyecto inicial. En el diseño previsto se contemplaba una glorieta, pero la aparición de restos vinculados a la Vía de la Plata obligó a sustituirla por otro tipo de intersección, en concreto una en forma de T doble. En ese nudo de comunicaciones se ubicará ahora la estructura elevada, conectada con la senda peatonal y el carril bici que acompañan el trazado de la ronda.

Peatones y ciclistas sin rodeos

El proyecto busca que los usuarios procedentes de la Vía de la Plata no tengan que desviarse hasta la ronda para continuar su recorrido. La pasarela permitirá el paso de peatones y ciclistas, integrando la movilidad blanda en una infraestructura viaria concebida para cerrar la circunvalación de Cáceres.

La estructura contará con siete vanos. Los seis laterales, tres a cada margen, tendrán luces de entre 9,75 y 21 metros, mientras que el vano central alcanzará los 48 metros. Esta disposición permitirá salvar el ámbito de la nueva intersección y mantener la continuidad del itinerario histórico sin interferir en la circulación de vehículos.

La actuación incorpora además un tratamiento paisajístico específico. El espacio ajardinado que se construirá alrededor de la pasarela incluirá cipreses a ambos lados de las rampas, una referencia simbólica al origen romano del trazado histórico que cruza España de norte a sur y que tiene en Extremadura uno de sus corredores patrimoniales más reconocibles.

Granito y estética común en la ronda

Junto a las rampas ajardinadas, el proyecto prevé la instalación de hitos cúbicos de granito al inicio y al final de la nueva infraestructura. La tipología elegida seguirá la línea del resto de plataformas previstas en la ronda sureste, de forma que la pasarela no funcione solo como un paso funcional, sino también como un elemento integrado en la imagen del nuevo corredor urbano.

La intervención se financia a través de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. La Junta de Extremadura invierte 17,4 millones de euros en los dos tramos actualmente en obras de la prolongación de la ronda sureste.

Los trabajos los ejecuta la UTE formada por Construcciones y Obras Públicas del Guadiana S.A. y Vías y Construcciones S.A.. La asistencia técnica a la dirección de obra corresponde a Invenio Consultores Ingenieros S.L.

El cierre del anillo de Cáceres

La prolongación de la ronda sureste es una pieza clave para cerrar el anillo de circunvalación de Cáceres. El tramo entre la carretera de Miajadas y el ferial, donde se construye la pasarela, y el que continúa desde el ferial hasta la N-523 permitirán completar una conexión que redistribuirá tráficos y reforzará la movilidad en el borde sur y sureste de la ciudad. El objetivo es que esta primera fase esté concluida a lo largo de las próximas semanas. Está más atrasada la parte de la obra entre el ferial y la carretera de Badajoz, que no estará lista hasta 2027.

El proyecto combina así dos objetivos: avanzar en una infraestructura viaria de carácter estratégico para Cáceres y preservar los valores arqueológicos detectados durante la obra. La pasarela se convierte, por tanto, en la solución que permite compatibilizar el desarrollo de la ronda con la protección de un itinerario histórico que forma parte de la memoria territorial de Extremadura.