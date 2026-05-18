La intrahistoria de la nueva parcela del mercadillo: una baja anormal justificada para dar solución a la última gran polémica en Cáceres

El proyecto para acondicionar la nueva ubicación del mercadillo de Cáceres ha avanzado con una adjudicación que ha tenido su propia intrahistoria dentro del expediente municipal. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento propuso adjudicar la redacción del proyecto técnico a Universal de Innovación y Gestión S.L. (Uninges) por 47.592,93 euros IVA incluido, después de que su oferta, la más baja de las seis presentadas, haya tenido que superar el trámite de justificación por estar inicialmente incursa en presunción de anormalidad.

El contrato corresponde al servicio de redacción del proyecto de obras de adaptación de una parcela de espacios libres para uso polivalente en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte, en la zona de Mejostilla, donde el Ayuntamiento prevé trasladar el mercado ambulante que desde hace más de 14 años se celebra cada miércoles en Vegas del Mocho. Esta ha sido la mayor polémica en Cáceres en los últimos años, quizá desde el planteamiento del proyecto minero.

Una baja que activó las cautelas

La primera clave del expediente se produjo en la sesión de la Mesa de Contratación del 4 de marzo, cuando se abrió el sobre económico de las empresas licitadoras. Uninges presentó una oferta de 39.333 euros sin IVA, muy por debajo de las restantes propuestas admitidas, que oscilaron entre los 47.631,78 euros de Estudios Técnicos y Medios de Ingeniería y los 51.900 euros de Biomascyl.

Esa diferencia llevó a la Mesa a identificar la propuesta de Uninges como incursa en presunción de anormalidad. El órgano de contratación acordó entonces conceder a la empresa un plazo de cinco días hábiles para que justificara y desglosara "razonada y detalladamente" el bajo nivel de sus precios o costes, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

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La oferta de Uninges no quedó descartada, pero sí tuvo que pasar por un filtro adicional. La compañía debía acreditar que el contrato podía ejecutarse en condiciones normales pese a la baja económica planteada. Ese paso ha sido determinante para que el expediente siguiera adelante.

Costes, proximidad y trabajo adelantado

El segundo momento relevante llegó en la sesión del 1 de abril, cuando la Mesa dio cuenta del informe emitido por el responsable técnico de Obras Hidráulicas, Javier Fernández García, sobre la justificación presentada por la empresa. El técnico concluyó que la oferta era "susceptible de normal cumplimiento".

Según el informe, Uninges justificó su propuesta mediante un estudio de costes en el que desglosó los gastos directos de personal, los servicios externos necesarios para el estudio geotécnico, los costes indirectos, los financieros y el beneficio empresarial. Además, alegó la optimización derivada de la proximidad geográfica y logística, las sinergias y la experiencia previa con el Ayuntamiento de Cáceres, así como que parte del trabajo ya estaba adelantado con la documentación técnica presentada a la licitación.

Con esa explicación, la Mesa de Contratación aceptó por unanimidad la oferta de la empresa y elevó la propuesta de adjudicación al órgano competente.

La máxima puntuación

La resolución del concurso no se ha decidido solo por el precio. Uninges obtuvo la máxima puntuación en los criterios de evaluación posterior, con 60 puntos: 40 por la oferta económica y 20 por el compromiso de realizar el estudio geológico completo incluido como mejora.

En la clasificación final, tras sumar los criterios sujetos a juicio de valor y los criterios automáticos, Uninges alcanzó 96 puntos, por delante de Aquaducto Ingeniería y Servicios Extremeños, que obtuvo 88,03 puntos, y de General de Ingeniería y Estructuras, que logró 87,43 puntos. Más atrás quedaron Estudios Técnicos y Medios de Ingeniería, con 71,91 puntos; José Antonio Meneses Navarro, con 39,32 puntos; y Biomascyl, con 24,69 puntos.

La propuesta adjudicataria incluye, además, la realización de un estudio geológico con cartografía, visitas de campo, calicatas, ensayos de penetración dinámica, análisis de suelos, pruebas de compactación, índice C.B.R., determinación de hinchamiento y ensayo de colapso, entre otros trabajos técnicos.

Un proyecto para cerrar una polémica

La adjudicación de la redacción del proyecto supone un nuevo paso para desbloquear el futuro traslado del mercadillo de Vegas del Mocho, una ubicación que nació como provisional y que con el paso de los años ha acabado consolidándose, no sin quejas vecinales, demandas de los vendedores y controversias por los intentos anteriores de reubicación.

El nuevo emplazamiento previsto en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte forma parte de la estrategia municipal para habilitar una parcela de unos 21.000 metros cuadrados como espacio polivalente. La actuación contempla una gran plataforma accesible, viales interiores, zonas ajardinadas, parque infantil, escenario para actividades culturales, edificaciones auxiliares para aseos y control del recinto, además de mejoras en accesos, aparcamientos, drenaje, movilidad y seguridad vial.

Una vez formalizada la adjudicación, la empresa deberá redactar el proyecto técnico que servirá de base para licitar posteriormente las obras. El Ayuntamiento ha situado este traslado como una de las actuaciones llamadas a ordenar definitivamente el mercadillo y a dar un nuevo uso a una parcela municipal en el distrito norte de Cáceres.