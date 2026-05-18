"Sueño con ser figura del toreo y voy a hacer lo que sea por conseguirlo"

Julio Méndez (Arenas de San Pedro, 3 de marzo de 2007) habla desde la plaza de toros de Cáceres como quien ya se imagina allí abajo, en el patio de cuadrillas, vestido de luces y a punto de cruzar una línea que ya no tendrá vuelta atrás. El 26 de mayo toreará como novillero con picadores en Madrid y solo cinco días después, el 31, tomará la alternativa en Cáceres, la ciudad en la que creció, en la plaza donde cogió por primera vez unos trastos y donde se ha entrenado tantas tardes. Lo hará con Alejandro Talavante como padrino y Emilio de Justo como testigo, dos figuras extremeñas para un día que asume con ilusión, pero sobre todo con responsabilidad.

A sus 19 años, Méndez habla con una madurez poco frecuente. Dice que no quiere ser solo matador de toros, sino figura del toreo. Que vive para el toro, que ha renunciado a muchas cosas propias de su edad y que todo lo que hace tiene un mismo objetivo: llegar preparado al momento de la verdad. "Mi tranquilidad está en pensar en todos los días que he entrenado, en todo lo que me he sacrificado y en todo lo que he hecho para prepararme", afirma.

P. Para quien no le conozca, que ya será poca gente, cuénteme quién es Julio Méndez

R. Julio Méndez es un chico de 19 años que está soñando con ser figura del toreo. El próximo 26 de mayo voy a cumplir un sueño, que es torear en Madrid, y posteriormente tomar la alternativa aquí, en Cáceres. Son dos fechas muy importantes para mí esta temporada, en las que me juego mucho y que asumo con mucha responsabilidad. Pero me defino como un chico alegre y un buena persona. Eso es lo importante.

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Viene de Sevilla...

P. Lo dice casi como si nada, pero además viene de Sevilla. Ya no es un novillero recién salido de la escuela...

R. A mi etapa en la escuela le estoy muy agradecido, porque fue muy productiva para mi carrera y gracias a ello estoy ahora en el puesto que ocupo. Me siento un auténtico afortunado porque mi carrera ha ido muy lanzada desde novillero, asumiendo compromisos grandes, que son los que de verdad marcan la carrera de un torero y también como hombre.

P. Nació en Arenas de San Pedro, pero con un año ya vino a Cáceres. ¿Se siente cacereño?

R. Sí, yo me identifico totalmente como cacereño porque desde pequeño he vivido aquí y todos mis amigos y mis relaciones son de Cáceres.

P. Estamos en la plaza de toros de Cáceres, ahora vacía, pero en unos días esto se espera que sea un polvorín, ¿cómo imagina esa tarde?

R. Esta temporada está siendo muy importante. Empecé en Valdemorillo y he podido pisar plazas como Valencia, Mont de Marsan o Sevilla. El otro día, cuando terminó la tarde de Sevilla, me fui a la cama y pensé: "Bueno, ya he pasado Sevilla, ya puedo dormir". Pero ahora toca Cáceres y Madrid. Desde aquí arriba me imagino ya en ese patio de cuadrillas el día 31 de mayo, cuando tome la alternativa y salga el toro. Todavía no me lo creo. Voy a cumplir un sueño y estoy muy ilusionado.

Ángel García Collado

"Un sueño"

P. ¿Cuándo empezó ese sueño de querer torear aquí, en su plaza, en la que entrenas a diario?

R. La primera vez que pisé esta plaza y la primera vez que cogí unos trastos fue con 9 años. Carlos, el conserje, tiene una foto de la primera vez que toreé aquí, en 2016. Quién me iba a decir que diez años después iba a poder cumplir el sueño de convertirme en matador de toros.

P. ¿Qué tiene para usted de especial que la alternativa sea en Cáceres, con estos dos toreros, y no en otra plaza?

R. En principio no estaba en los planes tomarla en Cáceres. Cuando surgió la idea, la fecha era un poco antes de lo que nosotros preveíamos durante la temporada. Después de analizarlo y ver las partes buenas y las partes negativas de la decisión, ganaban las positivas, lógicamente, y por eso decidimos tomarla. Creíamos que era bueno y oportuno para mi carrera en este momento, después de torear en Sevilla y ahora en Madrid para despedirme como novillero. Era el momento de hacerlo, sabiendo también la dificultad que tiene, porque luego empiezas otra vez de cero y comienza una carrera muy complicada, como todos saben.

Ambiente de primera

P. Es muy bonito que sea en su ciudad, cuya plaza tiene categoría de primera, pero puede tener un ambiente de primera.

R. Es una plaza de segunda, pero muy bonita, con un toro más acorde. Para mí es un sueño. Ahora me imagino haciendo el paseíllo y, si Dios quiere, con los tendidos llenos, para que la gente pueda disfrutar de una gran tarde de toros en el día de mi alternativa como torero cacereño. Sobre todo, espero que se me reconozca como buen torero, como un torero maduro y clásico.

P. Cuando aparezca con Alejandro Talavante y Emilio de Justo, ¿a quién va a buscar en el tendido?

R. Me acordaré de muchas personas. De los maestros que han estado conmigo, primero en la escuela de Cáceres (Manolo Bejarano) y luego en la de Badajoz (Luis Reina y El Cartujano), de mi familia, de toda la gente que me ha apoyado... Pero sobre todo tengo que estar muy mentalizado en la tarde, en que no se me vaya un pie en ningún momento y en todo lo que tengo que hacer en cada paso de la lidia. Y también quiero disfrutar la alternativa, porque al final es un día irrepetible.

Una terna inigualable

P. Talavante será su padrino y Emilio de Justo el testigo de su alternativa. ¿Ha tenido ya la oportunidad de hablar con ellos sobre esa tarde?

R. Con Emilio, sí. De hecho, ayer por la tarde estuve con él aquí. Tenemos mucho contacto. Hace tres años, cuando yo empezaba como novillero sin caballos, entrenaba con él e íbamos todos los días a correr. En 2023 pasamos el invierno entrenando y ahora, en 2026, va a formar parte de un día muy importante para mí, que es convertirme en matador de toros. Cuando he hablado con él también le hacía mucha ilusión y era un orgullo para él que, como discípulo suyo, de alguien que ha aprendido de él y que lo ha tenido como referente aquí en Cáceres, pueda estar ese día. Para mí es un privilegio.

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P. Quienes entrenáis con Emilio habláis de él como torero, pero también como persona, profesor y compañero. En un mundo donde muchas veces mandan los egos, ¿Emilio representa lo contrario?

R. Estoy seguro de que cuando llegue el día 31 se va a olvidar de que soy Julio Méndez y va a dar su mejor versión. Yo también lo haré así y me olvidaré de que el maestro, y además amigo, está al lado. Desde mi punto de vista, lo admiramos por la trayectoria que ha tenido. No ha sido una carrera fácil y eso te hace valorar muchas cosas que nosotros tenemos el privilegio de tener y que a veces no valoramos. Es más que un ejemplo de torero, que también, porque es muy buen torero. Es un ejemplo de vida y de constancia.

P. ¿Y después? Porque la alternativa es muy bonita, pero no deja de ser el principio.

R. Así es. Es el final de una etapa muy bonita como novillero, desde que entras en la escuela y eres un niño. Es como pasar una raya. Acaba una etapa muy importante para mí y comienza otra más dura si cabe. La intención es torear corridas de toros. Hay un par de fechas hechas como matador y algún festival. Sobre todo, ahora toca constancia, dedicación y pensar que, con el tiempo y con sacrificio, saldrán las cosas.

El pasado

P. De aquel chaval que empezó en la Escuela Taurina de Cáceres y después pasó por la de Badajoz, ¿qué queda?

R. De aquel niño queda la ilusión, la ambición y, sobre todo, una disciplina que desde el día que decidí ser torero he llevado con mucha rectitud. No me he saltado ningún día de entreno. He hecho lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer, me apeteciera o no. Esta profesión es muy dura y lo que está en nuestra mano, que es el entrenamiento y la preparación diaria, desde niño lo he tenido muy a rajatabla. Había que prepararse y llevarlo todo muy medido.

P. Tiene 19 años, pero da la sensación de tener la cabeza muy amueblada. ¿Cómo se lleva renunciar a cosas normales de tu edad porque sabes que quieres ser torero?

R. Al final es lo que siento. Sé que cuando sale el toro, mi tranquilidad y mi paz interior para sacar mi mejor versión están en pensar: "Julio, tú vas a salir al toro, pero piensa en todos los días que has entrenado, en todos los días que te has sacrificado, que te has cuidado la alimentación, que te has acostado pronto y que te has preparado para esto". Sin embargo, cuando en otras ocasiones te has salido un poco del camino, por circunstancias o por cosas normales de la edad, alguna tarde llegas y notas inseguridad. Y puede ocurrir que un torero no dé todo lo que tiene por no haber renunciado a ciertas cosas.

"Figura del toreo"

P. No quiere ser solo torero, quiere ser figura del toreo.

R. Cuando empiezas, el sueño es ser matador de toros, y eso ya es un sueño muy complicado. Se tienen que reunir muchos factores y muchas circunstancias. Ahora que lo veo tan cercano, ya sé que voy a ser matador de toros. Hay muchos matadores de toros y les tengo un gran respeto, porque tiene mucho valor todo lo que han conseguido para llegar ahí. Pero creo que ser figura del toreo es algo más. Es con lo que todos soñamos, con la grandeza de la profesión. Ser torero tiene también partes muy duras, como estar parado, pero yo sueño con ser figura del toreo y voy a hacer lo que sea por conseguirlo.

P. Al empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, que ha contado contigo en Sevilla y ahora también en Cáceres, ¿qué puede decirle?

R. Agradecerle, y no solo en mi nombre, sino también en parte en nombre de todos los jóvenes, porque está haciendo una gran apuesta por toreros jóvenes. En Sevilla ha hecho una feria con toreros de cierta relevancia y toreros muy jóvenes. Yo he tenido la suerte de torear en varias plazas suyas: el año pasado en Málaga, este año en Sevilla y ahora en Cáceres. Le agradezco plenamente que haya confiado en mí para una tarde tan importante y ojalá en el futuro pueda contar muchas tardes conmigo.