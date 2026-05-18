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Así ha sido el momento en el que un hombre prende fuego a un contenedor de cartón frente a Múltiples en Cáceres

Un hombre incendió un contenedor de cartón en la avenida Clara Campoamor, causando daños en establecimientos cercanos y en otros depósitos de residuos

Video | Así ha sido el momento en el que un hombre prende fuego a un contenedor en Cáceres.

Video | Así ha sido el momento en el que un hombre prende fuego a un contenedor en Cáceres.

Cedido

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Era exactamente la 1.30 horas de la madrugada del domingo a este lunes. Todo estaba tranquilo en la ciudad de Cáceres cuando un hombre de mediana edad se acercaba a los contenedores de la avenida Clara Campoamor ubicados frente al edificio Múltiples y prendía fuego supuestamente al contenedor de cartón, tal y como muestran las cámaras de seguridad de la clínica dental Garías y Delgado. Unos minutos más tarde se daba aviso a la Policía Local y acudían los bomberos para sofocar las llamas, que se volvieron muy intensas y provocaron daños en el establecimiento.

El contenedor, reducido a cenizas.

El contenedor, reducido a cenizas. / Pablo Parra

En las grabaciones se puede observar como el hombre llega hasta el lugar de los hechos y se queda fijo junto al contenedor de cartón. Tras unos segundos comprobando si había alguien a su alrededor, introduce su mano en el recipiente para presuntamente prender el fuego y luego se va caminando tranquilamente en dirección a la avenida de España.

Grabación de seguridad

La siguiente grabación de seguridad facilitada es aproximadamente de unos 15 minutos después. Las llamas ya se han apoderado de todo el contenedor y están dejando una imagen impactante en pleno centro de Cáceres. Los bomberos acababan de llegar y se disponían a sofocar el incendio. Apenas les costó unos segundos realizar la actuación, pero el contenedor había quedado totalmente reducido a cenizas, se habían producido daños en los dos más cercanos y la clínica dental también había sufrido desperfectos.

"Hechos puntuales"

La Policía Local de Cáceres está investigando los hechos y los califica como "puntuales". "Son hechos aislados, vandalismo. Vamos a extremar la vigilancia, aunque ya existe y es muy intensiva", ha señalado a este diario el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Muriel.

La empresa encargada de la gestión de residuos en la ciudad, Valoriza, actuó con rapidez para limpiar el entorno de Múltiples y ahora espera a que la investigación oficial dé sus frutos. Esta mañana han procedido a retirar los contenedores y a adecentar el entorno.

El contenedor dañado.

El contenedor dañado. / Pablo Parra

Desde la empresa han reconocido la extrañeza que ha causado este episodio por el lugar en el que se ha producido. "Es raro que en el centro de la ciudad ocurran estas cosas", han señalado fuentes de Valoriza. Muriel, por su parte, señala que "es habitual" que este tipo de sucesos ocurran en barrios alejados del centro de la ciudad: "No es tan raro que haya avisos de este tipo", incide.

Garías y Delgado

La clínica dental Garías y Delgado de Cáceres ha denunciado también que el suceso ha provocado la entrada de humo y ceniza en el interior y daños en las instalaciones. "Llevamos mucho tiempo solicitando al ayuntamiento la reubicación de estos contenedores por motivos de seguridad y salubridad, sin que hasta ahora se haya dado solución, pese a tratarse de un entorno sanitario", denuncian.

Sin relación con el Cacereño

Pedro Muriel desvinculaba desde primera hora del lunes este suceso del acto de celebración del Cacereño con motivo de la consecución de la permanencia tras vencer al Zamora en la tarde de este domingo, lo que significa que estará un año más en Primera Federación. "La celebración de los aficionados apenas duró unos minutos, fue algo muy puntual. Comenzó a las once de la noche y a las doce ya no había nadie. No tiene relación", concluye.

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Sin daños

El incendio no ha causado daños personales, aunque sí materiales, y ha obligado a movilizar tanto a los servicios de emergencia como al personal de limpieza y recogida de residuos. La rápida intervención de los bomberos ha permitido contener las llamas antes de que el fuego pudiera afectar a otros elementos del mobiliario urbano.

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