La prioridad nacional de Vox llega al pleno de Cáceres para endurecer el acceso a las ayudas sociales municipales

El Grupo Municipal Vox presentará en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Cáceres del próximo jueves una moción para endurecer los criterios de acceso a ayudas sociales municipales y establecer la denominada “prioridad nacional” de los españoles en prestaciones públicas en el ámbito municipal, mediante requisitos vinculados al arraigo, el tiempo de residencia y la contribución social en las convocatorias de ayudas de emergencia y servicios sociales.

Estado de bienestar

La formación sostiene en el texto de la moción que el actual Estado del bienestar atraviesa una “profunda crisis” derivada de la gestión de los sucesivos gobiernos y de la presión que, a su juicio, ejerce la inmigración masiva sobre los recursos públicos. Vox afirma que el crecimiento de la población extranjera en España ha provocado una transformación demográfica “sin precedentes”, y añade que en 2026 la población de origen extranjero superaría el 20 por ciento del total.

Según expone el grupo municipal, esta situación estaría afectando también a los servicios municipales de Cáceres, especialmente en áreas como servicios sociales, padrón, seguridad y convivencia ciudadana. La moción considera que el incremento de la demanda ha tensionado los recursos públicos hasta “extremos insostenibles”.

Vox defiende asimismo que el acceso a la vivienda y la saturación de las ayudas asistenciales constituyen una de las principales “preocupaciones de jóvenes y familias españolas”. En este sentido, sostiene que el sistema actual favorece el acceso de población extranjera a determinadas prestaciones, mientras parte de la ciudadanía española encuentra dificultades para acceder a ellas.

La propuesta incluye también críticas a recientes medidas impulsadas por el Gobierno central en materia migratoria y sanitaria. Entre ellas, cita el Real Decreto sobre acceso a la sanidad pública de personas extranjeras sin residencia legal y la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, iniciativas que, según Vox, “incrementan la presión sobre los servicios públicos”.

Prioridad de los españoles

Entre los acuerdos planteados en la moción figura instar al Gobierno de España a garantizar la prioridad de los españoles en el acceso a ayudas sociales, programas de vivienda, pensiones no contributivas y cualquier prestación asistencial financiada con fondos públicos. Asimismo, solicita la derogación de la normativa que regula la atención sanitaria pública a inmigrantes sin residencia legal.

El texto propone también reclamar la repatriación de inmigrantes en situación irregular y la revocación de las modificaciones introducidas en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Vox plantea igualmente medidas dirigidas a limitar el acceso a determinadas ayudas públicas a quienes, según expone la moción, no contribuyan económicamente al sostenimiento del sistema.

La iniciativa concluye con la petición de trasladar los acuerdos al Gobierno de España, a la Junta de Extremadura y a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).