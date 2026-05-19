El alquiler se dispara en Cáceres: ya supera la mitad del sueldo medio

El grupo municipal Unidas Podemos (UP) ha denunciado que el precio del alquiler en Cáceres ha subido un 22 por ciento en el último año, situándose en una media de 750 euros mensuales, una cuantía que, según la formación, supone más de la mitad del salario medio de la ciudad; por lo que ha registrado una moción para instar al Gobierno a actuar con medidas de intervención que será debatida en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Cáceres.

'Emergencia habitacional'

La portavoz de UP, Consuelo López, sostiene que el acceso a la vivienda se ha convertido en una “emergencia habitacional” para jóvenes, familias trabajadoras y personas con empleo que no pueden afrontar el coste del alquiler en la ciudad. La formación critica, a nivel local, la ausencia de políticas de vivienda por parte del equipo de Gobierno popular.

Según los datos aportados en la iniciativa registrada, el precio de compra de vivienda en Cáceres ha aumentado más de un 10 por ciento en el último año, de acuerdo con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). La formación sitúa esta evolución en un contexto de encarecimiento generalizado del mercado inmobiliario.

UP señala, además, que Cáceres registra uno de los mayores incrementos del precio del alquiler, lo que sitúa a la ciudad entre las más afectadas por la subida de los arrendamientos en el último ejercicio, según los datos recogidos en la moción.

Los ediles de UP en una sesión plenaria. / EL PERIÓDICO

Vivienda protegida y comercio

Y advierte de que la vivienda protegida (VPO) también ha experimentado un incremento del 43 por ciento desde 2019, tras la actualización de sus precios tomando como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC). Este dato, según la formación, “agrava las dificultades de acceso a una vivienda asequible”.

La iniciativa vincula esta evolución del mercado con dinámicas como la “especulación inmobiliaria, la gentrificación y la turistificación”, que a juicio de UP estarían contribuyendo al encarecimiento de los precios tanto en el alquiler como en la compra de vivienda.

La formación sostiene también que esta situación tiene efectos sobre el comercio, con un encarecimiento de los locales comerciales que “dificulta la actividad económica en la ciudad”. En su argumentación, relaciona esta tendencia con procesos de transformación del mercado urbano.

UP recuerda el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, y plantea la necesidad de adoptar “medidas de intervención pública en el mercado del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda y frenar la subida de precios”. Por lo que solicita a los grupos municipales votar a favor de instar al Gobierno de España para accionar esa intervención.