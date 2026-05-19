Cáceres busca al ganador de casi 377.000 euros en La Primitiva: "Ojalá le haya tocado a alguien del barrio"

La mañana ha empezado con una frase repetida al otro lado del mostrador: "Voy a mirar mi boleto". En la Administración de Loterías nº 8 de Cáceres, situada en la calle Catedrático Antonio Silva, 2, este martes no ha sido un día cualquiera. La Primitiva había dejado allí un premio de 376.877,68 euros y, desde primera hora, cada cliente que entraba lo hacía con una mezcla de curiosidad, nervios y esperanza. Porque todavía no se sabe quién es el agraciado. Y eso, en una administración de barrio, multiplica la ilusión.

"Estamos muy contentos porque nos hemos levantado con la alegría de haber repartido casi 377.000 euros. Es un buen pellizco", ha contado Vanessa Moreno, una de las responsables de la administración, que trabaja en el negocio junto a su hermano Daniel desde el año 2014. El premio corresponde a un boleto de primera categoría, con seis aciertos en el sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 18 de mayo. La combinación ganadora estuvo formada por los números 44, 18, 37, 11, 04 y 31. Faltó el reintegro, el 5, para que la historia hubiera cambiado de escala.

Porque esa es precisamente la parte que más se ha comentado durante la mañana. El boleto validado en Cáceres se ha quedado a un solo paso del premio de categoría especial, que finalmente ha recaído en La Pineda-Vila Seca, en Tarragona, con más de 22 millones de euros. En la administración cacereña han sido seis aciertos. "La diferencia entre este premio y el primero era solamente el reintegro. Si lo hubiera acertado, habrían sido casi 22 millones de euros", han explicado desde el establecimiento.

Vendido por ventanilla

La administración tiene también página web, pero el premio no ha llegado por esa vía. "Lo que sí sabemos es que ha sido en ventanilla", ha señalado Vanessa. Eso abre la puerta a la posibilidad que más ilusión les hace: que el dinero se haya quedado en el entorno más cercano. "Ojalá sea alguien del barrio, que sería lo chulo", ha añadido.

La escena se ha repetido durante toda la mañana. Clientes habituales que entran, ven el cartel del premio, recuerdan que jugaron allí el día anterior y sacan el boleto con una mezcla de fe y prudencia. "Hay mucha gente que hasta que no viene a ventanilla no comprueba y no sabe si le ha tocado. Entonces ven el cartel y dicen: ostras, ¿y si es el mío que eché ayer?", han contado en la administración.

Junto a Vanessa estaba también su padre, Pedro Vicente, que no trabaja en el negocio, pero se ha acercado para celebrar el premio con la familia. "Una alegría inmensa", ha resumido. Porque repartir un premio así, aunque no sea propio, tiene algo de celebración compartida. "Es como si me hubiera tocado a mí casi. Son tus clientes, tu zona, y pensar que a alguien le ha podido tocar y que le puede arreglar la vida, con lo mal que se está pasando, hace mucha ilusión", ha explicado Vanessa.

La suerte llama a la suerte

No es la primera vez que esta administración reparte premios importantes. Sus responsables recuerdan primeros premios de Lotería Nacional, premios en la Quiniela y también un quinto premio de Navidad. Pero en La Primitiva, aseguran, este es el mayor premio que han dado hasta ahora.

Ese historial también cuenta en el día a día. En las administraciones de lotería hay una frase que se escucha casi como una ley no escrita: la suerte llama a la suerte. "Cuando una administración da premios, parece que vienen varios seguidos. Hay esa creencia de que llegan premios consecutivos y la gente dice: pues lo voy a echar aquí, a ver si me toca", han señalado.

El premio de este lunes no convierte en millonario al acertante, pero sí deja un pellizco capaz de aliviar una hipoteca, cancelar deudas, ayudar a una familia o cambiar el ritmo de una vida. Son 376.877,68 euros por seis números acertados. Mucho dinero. Y, al mismo tiempo, el recordatorio de lo cerca que estuvo Cáceres de una historia todavía mayor.

Mientras tanto, la incógnita sigue en el aire. Nadie sabe aún si el boleto lo compró un vecino del barrio, alguien que pasó por allí de camino al trabajo o un cliente ocasional. Lo único seguro es que salió de la ventanilla de la Administración nº 8 y que este martes, en Fuente del Oro, la rutina ha tenido algo de fiesta. A veces la suerte no llama con ruido. A veces aparece pegada a un boleto que alguien todavía guarda en el bolsillo sin saber que vale casi 377.000 euros.