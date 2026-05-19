Cáceres quiere 'sevillanizar' la Caseta Municipal de la feria: "Busco crear un aire más andaluz"

La Caseta Municipal de la Feria de Cáceres quiere cambiar de piel este año. No será una caseta más ni un espacio al que acudir solo de noche. La intención de Fernando Martín, responsable de Fomento Eventos y encargado esta edición de su gestión, es darle "una vuelta total" para recuperar algo que, en su opinión, la feria ha ido perdiendo con los años: el ambiente desde el mediodía, la comida, la música en directo y esa sensación de quedarse en el ferial sin mirar demasiado el reloj. El objetivo principal es 'sevillanizarla'.

La feria comenzará el martes 26 de mayo y vivirá su fin de semana más fuerte en torno al sábado 30, día grande de San Fernando. Para entonces, la Caseta Municipal ya habrá desplegado su nuevo planteamiento: un formato con inspiración andaluza, flamenco en directo, DJs, baile, gastronomía y una paella gratuita para animar a los cacereños a regresar al recinto a las horas centrales del día.

Montaje de la Caseta Municipal de la Feria de San Fernando de Cáceres. / E. P.

"Queremos que vuelva a ser lo que anteriormente fue", explica Martín, que recuerda aquella feria en la que muchas familias pasaban buena parte de la jornada en el recinto. "Yo recuerdo a mi padre comiéndose la feria, todo el día en la feria. Y eso ya no ocurre, eso se queda en el centro", señala.

Un aire más andaluz

La apuesta pasa por "sevillanizar" la caseta, aunque sin perder el acento local. Habrá música flamenca en directo, cantaores, artistas extremeños y sesiones de DJ desde el inicio de la feria. También está prevista la actuación de Xisco Durán, además de propuestas de baile social y talleres.

"Vamos a hacer un formato andaluz, con música flamenca en directo", resume el responsable de la caseta. La programación arrancará cada día en torno a las dos de la tarde, una hora poco habitual para un espacio que en los últimos años ha estado más asociado a la noche que a la sobremesa.

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Martín cree que en Cáceres hay público para esta propuesta. De hecho, sostiene que cada vez más vecinos viajan a ferias como la de Sevilla atraídos por ese ambiente de caseta, música, comida y convivencia. Su idea es ofrecer un espacio distinto dentro del ferial, más cómodo para familias, grupos de amigos y un público adulto que quizá no encuentra su sitio en las casetas más juveniles.

"A mí lo que me interesa es tener un público más mayor, más selecto, que tenga un sitio donde ir", apunta. No se trata, matiza, de cerrar la puerta a nadie, sino de ampliar la oferta. "Muchas veces el padre no quiere estar donde está el niño. Y al revés igual", resume.

Más luz, madera y música en directo

El cambio también se notará en la estética. La Caseta Municipal contará con más iluminación, barras de madera y una decoración más cuidada, lejos del montaje habitual de otros años. El escenario tendrá unas dimensiones de 9 por 12 metros y el sonido se ha pensado para que los directos tengan más calidad.

El espacio total ronda los 1.200 metros cuadrados, aunque para el público quedarán algo más de 600, cubiertos por una tarima completa. La intención es que la caseta resulte más cómoda, más reconocible y con una personalidad propia dentro del recinto.

La prueba estará en la respuesta del público. La Feria de Cáceres lleva años buscando fórmulas para ganar vida más allá de la madrugada, y la Caseta Municipal quiere intentarlo desde una idea sencilla: que la gente vuelva al ferial antes de que caiga la tarde. Comer, escuchar flamenco, tomar algo y quedarse. Ese es el giro que Fernando Martín quiere dar este año.