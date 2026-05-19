¿Cuándo cerró 'Elpidio y Leo', la histórica boutique de Cáceres?

La moda cacereña perdió en septiembre de 2010 uno de sus nombres más emblemáticos. La histórica boutique Elpidio y Leo, situada en la calle San Pedro de Alcántara desde 1965, bajó definitivamente la persiana tras décadas vistiendo a generaciones de cacereños y convirtiéndose en todo un referente del diseño y la confección en la ciudad.

Sin embargo, la trayectoria de los hermanos Bernáldez había comenzado mucho antes. Ya en enero de 1971, los modistos cacereños ofrecían en su establecimiento trajes de fiesta por unas dos mil pesetas, una cifra considerable para la época, pero que no impidió que sus diseños se ganaran el prestigio y la admiración de numerosos clientes. Elpidio y Leo Bernáldez, llegaron a convertirse en auténticos iconos de la moda local. Sus padres, naturales de Piedras Albas, se instalaron años atrás en la calle Parras de Cáceres, donde comenzó una historia familiar ligada para siempre a la costura.

La vocación que nació entre dedales

Elpidio mostró desde niño una clara vocación por el oficio. Jugaba entre dedales, bobinas e hilos y, con apenas 14 años, empezó a trabajar en la confección de trajes de caballero. Más tarde, influenciado por su hermana Petri, también vinculada al mundo de la moda, orientó su carrera hacia la confección femenina. La familia estableció primero su actividad en la calle Parras, aunque después Elpidio abrió su propio taller en Clavellinas y posteriormente en Gil Cordero. Fue precisamente Elpidio quien despertó en su hermano Leo la pasión por la alta costura. Leo se formó en Madrid, donde trabajó en importantes casas de moda y perfeccionó su técnica junto a modelos profesionales y maniquís, siguiendo métodos inspirados en los grandes modistos parisinos.

El sueño de triunfar desde Cáceres

Aunque los hermanos Bernáldez pudieron haber desarrollado su carrera en las grandes pasarelas nacionales, decidieron permanecer en Cáceres. Tras el regreso de Leo de Madrid, ambos abrieron su boutique en los bajos del conocido bloque de Vioque, en San Pedro de Alcántara. Desde entonces, el establecimiento se convirtió en punto de referencia para quienes buscaban exclusividad y elegancia. Por su taller y tienda pasaron novias en busca de vestidos únicos, modelos y reconocidas actrices como Charo López, Ana Mariscal o María Fernanda D'Ocón, atraídas por el prestigio de unos diseños que causaban sensación en cada evento.

El cierre de una boutique histórica

En las horas previas al cierre definitivo, los hermanos recogieron las últimas cajas y descolgaron de los percheros los trajes que aún permanecían en la tienda, algunos pertenecientes a grandes firmas francesas y otros de alta costura. Con aquel gesto se despedían también de uno de los escaparates más emblemáticos de la capital cacereña. Parte del legado de Elpidio y Leo quedó conservado en el Museo de Pedrilla, al que cedieron revistas históricas de moda, colecciones de periódicos y numerosas postales vinculadas al mundo de la confección, testimonio de una etapa irrepetible en la historia comercial y cultural de Cáceres.