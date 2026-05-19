Paco Boya presenta 'Bajo el mismo cielo' en Cáceres, una novela que rescata la memoria del exilio y la posguerra

La memoria de la Guerra Civil, el sufrimiento del exilio y la dureza de la posguerra en el mundo rural protagonizaron este martes la presentación de 'Bajo el mismo cielo', la primera novela en castellano de Francés Xavier 'Paco' Boya (Les, Lérida; 1960), secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Provincial de Cáceres.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, acompañó al autor en una intervención marcada por la emoción, la reflexión histórica y la defensa de la convivencia democrática frente al auge actual de los discursos extremistas.

Imagen de la presentación. / Carlos Gil

La obra reconstruye, a través de personajes inspirados en historias reales, las heridas de varias generaciones marcadas por la guerra, el exilio republicano y los años más duros del franquismo, todo ello ambientado en el Pirineo aranés y en los territorios fronterizos con Francia.

"Es un libro de memoria"

Visiblemente emocionado, Paco Boya definió su obra como "un libro de memoria" nacido de la necesidad personal de reconciliarse con unas generaciones "que este país maltrató mucho". "España tuvo una guerra civil atroz. Murieron cerca de 600.000 personas y otras 600.000 tuvieron que salir del país", recordó durante su intervención.

El autor explicó que la novela está construida a partir de historias familiares y testimonios reales que fue descubriendo poco a poco, precisamente porque quienes vivieron aquellos años rara vez hablaban de ello. "La gente que vivió aquellos momentos no era de contar esa parte oscura de su vida. Cuando junté unas pocas piezas de ese puzzle pensé: aquí hay una historia", relató.

'Bajo el mismo cielo'. / Carlos Gil

La obra reconstruye el drama de los republicanos que cruzaron la frontera hacia Francia en condiciones extremas y posteriormente sufrieron el abandono, los campos de refugiados y la dureza del exilio.

Boya recordó que muchos acabaron en la Línea Maginot, en la Legión Extranjera o formando parte de la resistencia francesa contra el nazismo. "Los republicanos españoles ayudaron a Francia y a Inglaterra a recuperar la democracia y luego, cuando les tocó ayudar a España, se lavaron las manos", lamentó.

Un relato entre la crueldad y la belleza

Durante la presentación, Miguel Ángel Morales destacó la capacidad literaria de Boya para combinar la crudeza de la guerra y la posguerra con la belleza del paisaje y las relaciones humanas. "Te sorprende la capacidad que tiene Paco de describir la crueldad absoluta y luego la belleza del amor o la belleza del territorio que se pisa", afirmó el presidente provincial.

Morales confesó que desconocía hasta ahora la faceta literaria de Boya y explicó que la novela le "enganchó" desde las primeras páginas. "Es un libro que va alternando épocas y personajes. Empieza con Luis y Pepita huyendo a Francia y luego aparece el narrador, un niño nacido en los años sesenta que cuenta su vida y la de sus abuelos", resumió.

El dirigente socialista puso especial énfasis en uno de los temas centrales de la novela: el silencio que envolvió durante décadas a muchas familias marcadas por la guerra. "El silencio y el dolor están presentes continuamente", señaló.

Paco Boya. / Carlos Gil

También destacó el contraste entre "la belleza del paisaje" del Valle de Arán y la brutalidad de los acontecimientos históricos que atravesaron sus habitantes.

El Valle de Arán como escenario histórico

La novela sitúa buena parte de la acción en el Valle de Arán, un territorio pirenaico convertido durante décadas en zona de paso para refugiados, guerrilleros y exiliados. Boya reconstruye especialmente la denominada 'Operación Reconquista de España', el intento impulsado por guerrilleros republicanos para recuperar la democracia tras la Segunda Guerra Mundial mediante la invasión del Valle de Arán en 1944.

El autor recordó que miles de guerrilleros cruzaron la frontera con la esperanza de que los aliados apoyaran el derrocamiento del franquismo tras la derrota del nazismo. "Ellos pensaban que, derrotado Hitler, también caería Franco. Pero los aliados no quisieron intervenir", explicó.

En ese contexto aparece además uno de los personajes clave de la novela: un extremeño natural de Zafra que participa en aquella operación guerrillera. "Cáceres me parecía especialmente interesante porque hay un personaje extremeño muy importante en la novela", explicó Boya antes de la presentación.

Una reflexión sobre el presente

Más allá de la reconstrucción histórica, tanto Morales como Boya vincularon el relato con la situación política y social actual. El presidente de la Diputación alertó sobre "los tiempos de fanatismo y sectarismo que están viniendo ahora", estableciendo paralelismos con el clima de odio que desembocó en la Guerra Civil. "Tenemos que seguir trabajando para que una época como aquella no vuelva jamás", afirmó Morales.

El dirigente provincial defendió además el valor de la Constitución de 1978 y la democracia como herramientas fundamentales para garantizar la convivencia. "La democracia y la Constitución del 78 no son perfectas, pero fueron una novedad inmensamente positiva para este país", señaló.

Miguel Ángel Morales, en la presentación con Paco Boya. / Carlos Gil

Por su parte, Boya insistió en que la novela pretende recuperar la memoria de generaciones rurales que sufrieron la guerra y después quedaron marginadas del desarrollo económico y social. "El medio rural no estaba preparado para ese progreso tímido que llegó después", explicó.

Literatura para entender la memoria colectiva

A lo largo del acto, ambos coincidieron en reivindicar la literatura como una herramienta fundamental para comprender la memoria colectiva y acercar a las nuevas generaciones episodios históricos que todavía siguen dejando huella en muchas familias españolas.

La obra de Boya mezcla hechos históricos documentados con experiencias familiares y personajes inspirados en vivencias reales, construyendo un relato coral sobre la supervivencia, el exilio, la resiliencia y la dignidad.

Miguel Ángel Morales concluyó recomendando la lectura de una novela que, según afirmó, "merece la pena" no solo por su calidad narrativa, sino también por las enseñanzas humanas e históricas que deja. "Uno aprende una parte de la historia que muchas veces desconocemos y entiende mejor cómo vivieron aquellas generaciones", aseguró.