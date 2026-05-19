Cinco internos de la cárcel de Cáceres participan en Campeonato Europeo de Ajedrez online

Cinco internos del Centro Penitenciario de Cáceres participarán este martes en el II Campeonato Continental de Ajedrez Online para Personas Privadas de Libertad, organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), una competición que reúne a 32 prisiones de Europa en el marco del programa 'Chess for Freedom'.

El encuentro se desarrollará de forma telemática durante cerca de cuatro horas, en las que los participantes disputarán entre siete y nueve partidas a un ritmo de juego de 10 minutos por jugador, en una cita que pretende fomentar la práctica del ajedrez en entornos penitenciarios.

La participación de los internos del centro cacereño está coordinada por el Club Magic Extremadura junto con la propia institución penitenciaria.

La mayoría de los jugadores forman parte del programa 'Nuestro ajedrez reinserta', activo desde 2009 en los centros de Cáceres y Badajoz.

Este programa, impulsado con el apoyo de la Fundación Jóvenes y Deporte (FJyD), se considera uno de los proyectos de ajedrez para la reinserción más longevos a nivel internacional.

Además de la práctica deportiva, incorpora formación en pensamiento estratégico y el Método ECAM de entrenamiento cognitivo a través del ajedrez.

El Centro Penitenciario de Cáceres será uno de los dos centros españoles presentes en esta edición del campeonato continental, que forma parte de un circuito mundial de la FIDE con competiciones en Europa, África, América y Asia.

En el caso europeo, la edición de 2026 es la de mayor participación, con 32 centros penitenciarios inscritos, lo que convierte la competición en la más numerosa de las organizadas dentro del programa internacional.

El pasado año, el centro de Cáceres ya participó en la primera edición del torneo, logrando un sexto puesto final en la clasificación europea, según ha informado el coordinador de programas sociales y terapéuticos del Club Magic Extremadura, Juan Antonio Montero, en un comunicado.

El programa 'Chess for Freedom' de la FIDE busca promover la inclusión social y la reinserción de personas privadas de libertad a través de la práctica del ajedrez en centros penitenciarios.