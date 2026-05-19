Tras 20 días en el hospital, el trabajador herido crítico de Capellanías sale de cuidados intensivos en Cáceres

El hombre de 46 años que resultó herido en estado crítico hace ya 20 días tras caer con un toro mecánico mientras trabajaba en una empresa de paquetería ubicada en el polígono industrial de Capellanías se recupera en planta del Hospital Universitario de Cáceres tras pasar varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El suceso se produjo a media mañana y obligó a movilizar varios recursos de emergencia porque sufría un traumatismo craneoencefálico severo.

El suceso se produjo cuando el operario se encontraba manejando un toro mecánico para cargar paquetes en un camión. Según la versión trasladada por los bomberos del Sepei de Cáceres, una rueda del vehículo se habría salido del vial en una rampa, provocando una caída lateral a distinto nivel desde una altura aproximada de 1,20 metros.

Ángel García Collado

El gerente de la empresa de paquetería Redur (en la que se ha producido el suceso) en Cáceres es Eduardo García. Contó a este diario que se ha tratado de un incidente y que ayudaron a las administraciones a esclarecer lo ocurrido en todo momento. "Ha sido en un instante en el que ha apurado demasiado al hacer la maniobra y ha caído al nivel de abajo de la nave", relató apenas unos minutos después de que se produjera el incidente, aún afectado.

Se trataba de una pequeña delegación de la empresa Redur donde apenas trabajan media docena de operario. Casi tres semanas después, el varón ha evolucionado favorablemente y ha podido salir de la UCI para encontrarse en planta, pero aún se desconoce la fecha en la que podrá abandonar el hospital.