La Madrila vuelve a centrar el debate en Cáceres por quejas de abandono, ruido y conflictos

El Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Cáceres ha vuelto a situar el barrio de La Madrila en el centro del debate político tras denunciar una situación que califican de “abandono”, junto con problemas de ruido, inseguridad y conflictos de convivencia en la zona de ocio.

Cronificación

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha señalado este martes en rueda de prensa que el equipo de Gobierno popular no está ofreciendo una respuesta "suficiente" a una problemática que, según ha advertido, se ha ido cronificando con el paso del tiempo. En este sentido, ha criticado la falta de una solución estructural que permita abordar de forma estable los problemas que afectan al barrio.

El GMS ha registrado una moción para el próximo pleno municipal en la que solicita la reactivación urgente de la Mesa Multidisciplinar de La Madrila, un órgano de coordinación entre distintas áreas del Ayuntamiento como Seguridad, Urbanismo y Servicios Públicos, además de colectivos vecinales y representantes del sector hostelero.

Intervenciones policiales

Según ha explicado Fernández, este espacio de trabajo fue puesto en marcha a finales de 2023 y llegó a registrar una mejora significativa en la zona, con una reducción de hasta el 55% en las intervenciones policiales. Sin embargo, ha denunciado que la mesa ha perdido continuidad y funcionamiento regular, lo que, a su juicio, ha contribuido al deterioro progresivo de la situación.

Entre las principales quejas trasladadas por el grupo socialista se encuentran los problemas de contaminación acústica, los episodios de reyertas en la vía pública y una creciente percepción de inseguridad entre vecinos y usuarios de la zona.

Además de las cuestiones de convivencia, el PSOE ha advertido de deficiencias en el entorno urbano de La Madrila relacionadas con la limpieza viaria, el mantenimiento de zonas verdes, la iluminación y la accesibilidad, lo que consideran un reflejo del estado general de algunos barrios de la ciudad.

Con esta iniciativa, el PSOE busca reabrir el debate sobre el futuro de La Madrila y recuperar un espacio de coordinación que, según defienden, demostró ser eficaz cuando estuvo en funcionamiento, pero que actualmente permanece sin la regularidad necesaria para abordar los problemas del barrio.

Desde 2023 Vecinos, Ayuntamiento de Cáceres y Policía Local y Nacional anunciaron en octubre de 2023 la creación de un grupo de trabajo para solucionar los problemas de ruido (por el ocio nocturno) que arrastra la zona de la Madrila desde hace años, y que (entonces) había provocado una nueva oleada de protestas de la asociación vecinal. El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, mantuvo en aquellas fechas un encuentro con los residentes del entorno de la Plaza de Albatros, donde se concentran la mayoría de los locales de copas de la zona y se produce una masificación de hasta 700 personas concentradas en la plaza al cierre de los establecimientos (según datos municipales de entonces). A esa mesa de trabajo se invitó también a la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Interior, para buscar una solución a los problemas que genera el ocio nocturno y al derecho al descanso de los vecinos, y también a los propios hosteleros. El presidente de la Asociación de Vecinos de la Madrila, Francisco de Borja, manifestaba que “damos un voto de confianza al Ayuntamiento con la creación de este órgano”, pero matizaba que “la situación del barrio no puede seguir como está; el ruido y el escándalo es tremendo de jueves a domingo”. Y reprochaba ya entonces la falta de más vigilancia policial.