Medio siglo de entrega sacerdotal: las bodas de oro de tres curas en Cáceres

La Diócesis de Coria-Cáceres celebra este año una efeméride que mira más allá de una fecha redonda. José María Borreguero, párroco de San Mateo; Miguel Ángel González, sacerdote de Aldea Moret; y Tino Escribano, antiguo cura de Virgen de Guadalupe, cumplen 50 años de sacerdocio. Junto a ellos, Roberto Rodríguez alcanza sus bodas de plata, 25 años desde su ordenación.

Son cuatro trayectorias distintas, pero unidas por una misma forma de entender el ministerio: acompañar a las comunidades, estar cerca de la gente y vivir la vocación desde la entrega cotidiana. Medio siglo, en tres de los casos, hecho de parroquias, barrios, pueblos, movimientos de laicos, decisiones difíciles y muchos rostros que permanecen en la memoria.

El origen de una vocación

Para José María Borreguero, el momento clave sigue siendo su ordenación sacerdotal, que considera “la base” de estos casi 50 años. También recuerda como decisiva su incorporación a los Misioneros de la Preciosa Sangre, la congregación que ha marcado buena parte de su vida.

Miguel Ángel González sitúa el inicio de todo unos años antes de ordenarse, en los años 70, cuando conoció la Acción Católica. “Ese trabajo dentro de la Acción Católica, en un movimiento organizado y con los laicos, marcó mi rumbo sacerdotal durante estos 50 años”, explica. Desde entonces ha estado vinculado al Junior, la JEC, la JOC y la HOAC, donde lleva ya 33 años.

Tino Escribano habla de tres etapas fundamentales: su formación con los Pavonianos, su estancia de teología en Italia y su integración en la pastoral juvenil. Después llegó la parroquia de Guadalupe, donde desarrolló una parte esencial de su ministerio. Todo lo resume en una palabra: “decisiones”. Decisiones “fuertes, firmes y sabiendo dónde iba”.

Roberto Rodríguez, por su parte, conserva grabado el 12 de octubre de 2001, día de su ordenación en San Martín de Trevejo, su pueblo. Fue, dice, “el momento más especial” de su vida sacerdotal, marcado por la imposición de manos del obispo y de los compañeros que estuvieron con él aquel día.

Cambios, barrios y comunidades

Los cuatro reconocen que el ministerio también ha estado lleno de retos. José María Borreguero destaca los cambios de destino: la enseñanza, una parroquia en la periferia de Madrid, una comunidad rural en Badajoz y, finalmente, Cáceres. Cada traslado supuso empezar de nuevo, pero también sumar experiencia.

Miguel Ángel González tuvo que compatibilizar durante años el trabajo en la enseñanza pública y concertada con la vida parroquial. Más tarde, la Conferencia Episcopal lo eligió representante de los párrocos españoles en Roma, lo que le abrió también la puerta al trabajo nacional sobre el Sínodo.

Para Tino Escribano, el gran desafío fue hacer realidad la Iglesia del Concilio Vaticano II: una Iglesia entendida como Pueblo de Dios, con laicos comprometidos y una comunidad viva. Ese espíritu lo llevó a la práctica en Virgen de Guadalupe, donde permaneció 45 años acompañado por jóvenes, catequistas y vecinos.

Roberto Rodríguez prefiere subrayar las alegrías por encima de las dificultades. Habla de comunidades nuevas, parroquias nuevas y gente que responde cuando ve entrega. “Cuando uno se da, cuando la gente ve que trabajas, que te desvives, que estás con ellos… la gente reacciona de manera muy positiva”.

Los nombres que quedan

Después de tantos años, lo que más pesa no son solo los destinos, sino las personas. Miguel Ángel recuerda a los militantes de Acción Católica y a las comunidades de Sierra de Fuentes, Cedillo, Herreruela, Herrera de Alcántara, Salorino y Aldea Moret. José María guarda en la memoria a los sacerdotes de su congregación, a los diocesanos y a tantas personas de las parroquias por las que ha pasado.

Tino piensa en profesores, sacerdotes mayores y, sobre todo, en la parroquia de Guadalupe, donde encontró creyentes “solidarios y generosos” que le ayudaron también en los momentos adversos. Roberto menciona a sus padres, emigrantes, que hicieron posible su formación en el seminario, y a don José Luis Borrezo, clave en su vocación.

A los sacerdotes jóvenes les dejan un mensaje común: esperanza, fidelidad y cercanía. Miguel Ángel les anima a acompañar sin obsesionarse con los frutos. Roberto les pide mirar siempre a Cristo Buen Pastor. Tino les aconseja caminar junto a la gente, como en Emaús. Y José María resume su consejo con una frase de su congregación: “Coraje y confianza”.

Tres bodas de oro y unas bodas de plata que hablan, en el fondo, de una misma vocación sostenida en el tiempo: estar, escuchar y acompañar.