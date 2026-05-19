La nueva obra que se hará en Cáceres y despierta un interés nunca visto: 93 millones de euros de inversión

La nueva depuradora de El Marco ha entrado ya en una fase decisiva de su tramitación. Un total de 17 ofertas se han presentado al procedimiento abierto por Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) para ejecutar las obras del proyecto de saneamiento y depuración de la ciudad de Cáceres, una actuación con un presupuesto base de licitación de 93,3 millones de euros (IVA incluido) y llamada a convertirse en una de las mayores inversiones hidráulicas de los últimos años en la capital cacereña.

Así consta en el acta de la mesa de contratación de Acuaes celebrada el pasado 12 de mayo, en la que se ha analizado la documentación general presentada por los licitadores en el denominado sobre 1. El documento recoge que, una vez finalizado el plazo de presentación, se han recibido 17 propuestas para optar a la ejecución de la futura estación depuradora de aguas residuales de El Marco.

Entre las empresas y uniones temporales de empresas que concurren figuran grandes grupos del sector de la obra pública, la construcción y el agua, como Acciona Agua, Ferrovial Construcción junto a Cadagua, Dragados con Drace Geocisa, Sacyr Construcción con Sacyr Agua, FCC Aqualia, San José, OHLA, Lantania, Eiffage, Azvi, Cox Water, Tedagua o Vías y Construcciones, entre otras.

Tres ofertas deberán subsanar documentación

La mesa de contratación ha concluido que la documentación presentada por los licitadores "cumple adecuadamente" los requisitos del pliego, aunque ha detectado incidencias subsanables en tres candidaturas.

Imagen aérea de la Ribera del Marco en Cáceres. / EP

En concreto, deberán corregir documentación la UTE formada por Aldesa Construcciones, Torrescámara y Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia; la UTE integrada por Aquambiente, Copasa Infraestructuras y Pesa Medioambiente; y la UTE de Constructora San José y Espina y Delfín.

En el primer caso, la incidencia afecta a la declaración sobre grupo de empresas de Agricultores de la Vega de Valencia; en el segundo, a la falta de firma electrónica visible en una declaración de Copasa Infraestructuras; y en el tercero, al compromiso de UTE, al incluir en uno de sus puntos a una empresa ajena a la unión temporal. La mesa considera que se trata de "defectos materiales" subsanables y ha concedido a las licitadoras afectadas un plazo de tres días, que vence este lunes 18 de mayo a las 14.00 horas.

El siguiente paso, las ofertas técnicas

El calendario del procedimiento también avanza. La apertura de las ofertas vinculadas a criterios sujetos a juicio de valor está prevista para este martes, 19 de mayo. A partir de ahí, el equipo técnico evaluador de Acuaes deberá redactar el informe de valoración de las propuestas técnicas antes de que se produzca la apertura económica.

La previsión manejada por Acuaes cuando licitó el contrato el pasado mes de marzo situaba la adjudicación en julio, con el objetivo de que las obras puedan comenzar en octubre. El plazo de ejecución previsto es de 43 meses, incluyendo un periodo de 12 meses de puesta en marcha.

La futura EDAR de El Marco prestará servicio a una población futura de 220.000 habitantes equivalentes y tendrá capacidad para tratar un caudal medio de 36.000 metros cúbicos diarios. La instalación contará con tratamiento terciario para reducir la concentración de amonio y fosfatos, además de tanque de tormentas, nuevas líneas de decantación, reactores biológicos, tratamiento de fangos, digestores anaeróbicos, generación eléctrica a partir de biogás y un parque fotovoltaico para autoconsumo.

Una inversión global de 121 millones

La depuradora forma parte de una actuación más amplia para renovar el saneamiento de Cáceres, con una inversión global de 121 millones de euros, cofinanciada con fondos FEDER 2021-2027 de la Administración General del Estado y por el Ayuntamiento de Cáceres.

El proyecto incluye también la renovación de 12,3 kilómetros de tuberías de la red de saneamiento. Dentro de ese paquete, las obras del Colector Universidad ya estaban en marzo al 72% de ejecución, con 1.386 metros instalados de los 1.755 previstos.

La intervención se completará con nuevos colectores e impulsiones, la reconversión de las depuradoras de la carretera de Malpartida y del polígono de Capellanías en estaciones de pretratamiento y bombeo, la construcción de cuatro tanques de tormentas y seis kilómetros de líneas de impulsión. El objetivo final es reagrupar los vertidos en la red municipal y mejorar la protección del cauce y del entorno natural de la Ribera del Marco.