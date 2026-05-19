Nuevo festival gratuito en la parte antigua de Cáceres: este el primer avance del cartel

El Cáceres Underground Weekend volverá a tomar el Foro de los Balbos los días 16 y 17 de octubre con Los Enemigos y Belako como principales reclamos de su undécima edición. El festival, de entrada gratuita, mantiene así su apuesta por el rock alternativo, el post-punk y las propuestas de calidad que habitualmente encuentran su espacio en salas y clubes, pero que el certamen quiere seguir llevando al centro de la ciudad.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha presentado este lunes el avance del cartel junto a los organizadores del festival: Roberto y Jaime Parodi, de Piñata Productions; Diego Barriga, de Boogaloo Club; y Cristina Pérez-Sala, de Oído Cocina. Todos ellos han mostrado también su apoyo a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Carrasco ha destacado que el Cáceres Underground Weekend es ya "un evento top para Cáceres y una cita que ya sentimos como algo muy nuestro". La edil ha recordado que el festival siempre se había celebrado en espacios interiores, pero el año pasado dio el salto al aire libre con el respaldo del Ayuntamiento y la respuesta, ha señalado, "no pudo ser mejor", con más de 11.000 asistentes.

El Foro de los Balbos, de nuevo como escenario

El Ayuntamiento volverá a ceder este año el Foro de los Balbos, un enclave que la organización considera clave por el ambiente que genera y por su capacidad para conectar el festival con la ciudad. "Creemos que es el escenario perfecto para seguir haciendo crecer este proyecto, apoyar a las bandas de nuestra tierra y, por supuesto, seguir sumando activos de cara a nuestro gran objetivo de la Capitalidad Cultural en 2031", ha subrayado Carrasco.

Cartel del festival. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Jaime Parodi ha avanzado que esta misma noche se celebrará una fiesta de presentación en Boogaloo Club con la actuación de Sonny Vincent, al que ha definido como "una leyenda del punk rock neoyorkino". Sobre el cartel principal, ha señalado que Los Enemigos son "una banda legendaria del rock en español liderados por el icónico Josele Santiago", mientras que Belako es "una de nuestras bandas más internacionales", con una propuesta más próxima al post-punk y al noise rock.

A ambos nombres se sumarán bandas internacionales, nacionales y extremeñas, con el objetivo de completar una programación construida en torno al rock alternativo y a los sonidos menos convencionales.

Un festival con vocación de crecer

Diego Barriga ha defendido que la ubicación en el Foro de los Balbos funciona muy bien por el entorno que ofrece, aunque ha apuntado que la intención de la organización es seguir creciendo. "Nuestra intención es ir avanzando para tener más aforo, porque creemos que faltaba un festival con el subtítulo de underground, donde la música de calidad que se ve en clubes pequeños y salas a nivel nacional e internacional también tiene cabida", ha afirmado.

Barriga ha añadido que el objetivo es consolidar el Cáceres Underground Weekend como "un referente más en la ciudad", con continuidad y con la ambición de dar "saltos cualitativos año a año".

El festival contará además con una oferta gastronómica asociada. Cristina Pérez-Sala ha detallado que habrá tres puestos con una propuesta "callejera y desenfadada, pero de calidad", y ha avanzado que la intención es involucrar también a las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y a las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).