'Pint of Science', 'Stalker' y 'La Niña y el Pájaro' protagonizan la semana cultural en Cáceres

Opciones diversas para todos los públicos.

'Pint of Science' acerca la ciencia a los cacereños

El festival internacional de divulgación científica Pint of Science celebrará una nueva jornada este 19 de mayo en 'Café Los 7 Jardines'. La actividad tendrá lugar entre las 19.30 y las 21.00 horas en este espacio ubicado en la calle Rincón de la Monja, donde ciencia y conversación volverán a darse la mano en un ambiente cercano y participativo.

'Pint of Science' es un evento internacional que busca acercar la investigación científica a la ciudadanía a través de charlas amenas celebradas en bares y cafeterías. Investigadores e investigadoras compartirán sus conocimientos y experiencias con el público de una forma accesible y dinámica, fomentando el interés por la ciencia fuera del ámbito académico. Una oportunidad para disfrutar de una tarde diferente, en la que los asistentes podrán aprender, preguntar y debatir sobre distintos temas científicos mientras comparten un entorno relajado y cultural.

'Stalker' llega a la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Extremadura proyectará este martes, de 20.30 a 22.00 horas, la película 'Stalker' en su sede de la calle Rincón de la Monja, 6. El largometraje, dirigido por Andréi Tarkovski, transporta al espectador a 'La Zona', un misterioso lugar de Rusia donde años atrás cayó un meteorito y cuyo acceso permanece prohibido. Allí, los llamados "stalkers" guían a quienes se atreven a adentrarse en este inquietante territorio. Estrenada en 1979, la cinta recibió el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes y está considerada una de las obras más influyentes del cine de ciencia ficción y autor.

'La Niña y el Pájaro' protagoniza una tarde de literatura, música e ilustración

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá este martes 19 de mayo, a las 19.00 horas, un evento multidisciplinar en torno a la obra La Niña y el Pájaro. La cita combinará la presentación del libro de Pilar López Ávila con una exposición de las ilustraciones originales realizadas por Carmen S. Morillo, ofreciendo al público una visión cercana del proceso creativo de este proyecto editado por Márgenes. El acto estará presentado por Pilar Alcántara y contará con el acompañamiento musical de Abril Gironda, creando una experiencia artística pensada para todos los públicos. Además, la jornada incluirá un pequeño taller familiar para acercar la literatura y la ilustración a los más pequeños de una forma participativa y dinámica.