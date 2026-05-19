Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Agenda cultural

'Pint of Science', 'Stalker' y 'La Niña y el Pájaro' protagonizan la semana cultural en Cáceres

Investigadores e investigadoras acercarán la ciencia al público de forma accesible, dinámica y participativa durante el evento 'Pint of Science'

'Pint of Science', en una edición celebrada en otra comunidad autónoma.

'Pint of Science', en una edición celebrada en otra comunidad autónoma. / Universidad de La Rioja

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Opciones diversas para todos los públicos.

'Pint of Science' acerca la ciencia a los cacereños

El festival internacional de divulgación científica Pint of Science celebrará una nueva jornada este 19 de mayo en 'Café Los 7 Jardines'. La actividad tendrá lugar entre las 19.30 y las 21.00 horas en este espacio ubicado en la calle Rincón de la Monja, donde ciencia y conversación volverán a darse la mano en un ambiente cercano y participativo.

'Pint of Science' es un evento internacional que busca acercar la investigación científica a la ciudadanía a través de charlas amenas celebradas en bares y cafeterías. Investigadores e investigadoras compartirán sus conocimientos y experiencias con el público de una forma accesible y dinámica, fomentando el interés por la ciencia fuera del ámbito académico. Una oportunidad para disfrutar de una tarde diferente, en la que los asistentes podrán aprender, preguntar y debatir sobre distintos temas científicos mientras comparten un entorno relajado y cultural.

'Stalker' llega a la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Extremadura proyectará este martes, de 20.30 a 22.00 horas, la película 'Stalker' en su sede de la calle Rincón de la Monja, 6. El largometraje, dirigido por Andréi Tarkovski, transporta al espectador a 'La Zona', un misterioso lugar de Rusia donde años atrás cayó un meteorito y cuyo acceso permanece prohibido. Allí, los llamados "stalkers" guían a quienes se atreven a adentrarse en este inquietante territorio. Estrenada en 1979, la cinta recibió el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes y está considerada una de las obras más influyentes del cine de ciencia ficción y autor.

Noticias relacionadas y más

'La Niña y el Pájaro' protagoniza una tarde de literatura, música e ilustración

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá este martes 19 de mayo, a las 19.00 horas, un evento multidisciplinar en torno a la obra La Niña y el Pájaro. La cita combinará la presentación del libro de Pilar López Ávila con una exposición de las ilustraciones originales realizadas por Carmen S. Morillo, ofreciendo al público una visión cercana del proceso creativo de este proyecto editado por Márgenes. El acto estará presentado por Pilar Alcántara y contará con el acompañamiento musical de Abril Gironda, creando una experiencia artística pensada para todos los públicos. Además, la jornada incluirá un pequeño taller familiar para acercar la literatura y la ilustración a los más pequeños de una forma participativa y dinámica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
  2. Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
  3. Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres
  4. El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
  5. Recuperan un solar degradado en Cáceres para crear un aparcamiento de 25 plazas
  6. Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
  7. El gran desarrollo residencial junto a la Ribera del Marco de Cáceres se construirá sobre una zona de riesgo medio-alto del Calerizo
  8. La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados

'Pint of Science', 'Stalker' y 'La Niña y el Pájaro' protagonizan la semana cultural en Cáceres

'Pint of Science', 'Stalker' y 'La Niña y el Pájaro' protagonizan la semana cultural en Cáceres

La nueva obra que se hará en Cáceres y despierta un interés nunca visto: 93 millones de euros de inversión

La nueva obra que se hará en Cáceres y despierta un interés nunca visto: 93 millones de euros de inversión

Nuevo festival gratuito en la parte antigua de Cáceres: este el primer avance del cartel

Nuevo festival gratuito en la parte antigua de Cáceres: este el primer avance del cartel

Cinco internos de la cárcel de Cáceres participan en Campeonato Europeo de Ajedrez online

Cinco internos de la cárcel de Cáceres participan en Campeonato Europeo de Ajedrez online

'Pelusinas', la marca de Zoraida Romero que conecta con la esencia de Extremadura desde Cáceres

'Pelusinas', la marca de Zoraida Romero que conecta con la esencia de Extremadura desde Cáceres

Medio siglo de entrega sacerdotal: las bodas de oro de tres curas en Cáceres

Medio siglo de entrega sacerdotal: las bodas de oro de tres curas en Cáceres

Absuelto el acusado del incendio que arrasó 10.000 hectáreas en Gata y Las Hurdes (Cáceres) por falta de pruebas concluyentes

Absuelto el acusado del incendio que arrasó 10.000 hectáreas en Gata y Las Hurdes (Cáceres) por falta de pruebas concluyentes

Tras 20 días en el hospital, el trabajador herido crítico de Capellanías sale de cuidados intensivos en Cáceres

Tras 20 días en el hospital, el trabajador herido crítico de Capellanías sale de cuidados intensivos en Cáceres
Tracking Pixel Contents