Loterías y apuestas
La Primitiva deja más de 300.000 euros en la Administración de Antonio Silva de Cáceres
El sorteo de este lunes deja uno de los premios más altos de su historia, con más de 22 millones de euros para un acertante de categoría especial
La suerte vuelve a pasar por Cáceres. El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 18 de mayo de 2026, ha dejado un premio de 376.877,68 euros en la ciudad.
El boleto agraciado corresponde a un acertante de primera categoría, es decir, con seis aciertos, y fue validado en la Administración de Loterías nº 8 de Cáceres, situada en la calle Catedrático Antonio Silva, 2.
La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 44, 18, 37, 11, 04 y 31. El número complementario fue el 46, el reintegro el 5 y el Joker el 6347680.
En el sorteo también hubo un boleto acertante de categoría especial, con seis aciertos más el reintegro, que cobrará 22.281.938,41 euros al sumar el premio acumulado de primera categoría. Ese boleto fue validado en La Pineda-Vila Seca, en Tarragona.
Además, hubo cuatro boletos acertantes de segunda categoría, con cinco aciertos más el complementario, premiados con 30.557,65 euros cada uno.
La recaudación del sorteo ascendió a 6.466.757 euros.
- La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
- Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
- Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres
- El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
- Recuperan un solar degradado en Cáceres para crear un aparcamiento de 25 plazas
- Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
- El gran desarrollo residencial junto a la Ribera del Marco de Cáceres se construirá sobre una zona de riesgo medio-alto del Calerizo
- La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados