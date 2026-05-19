La Primitiva deja más de 300.000 euros en la Administración de Antonio Silva de Cáceres

La suerte vuelve a pasar por Cáceres. El sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 18 de mayo de 2026, ha dejado un premio de 376.877,68 euros en la ciudad.

El boleto agraciado corresponde a un acertante de primera categoría, es decir, con seis aciertos, y fue validado en la Administración de Loterías nº 8 de Cáceres, situada en la calle Catedrático Antonio Silva, 2.

La Administración número 2 de Cáceres. / Loterías y apuestas

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 44, 18, 37, 11, 04 y 31. El número complementario fue el 46, el reintegro el 5 y el Joker el 6347680.

En el sorteo también hubo un boleto acertante de categoría especial, con seis aciertos más el reintegro, que cobrará 22.281.938,41 euros al sumar el premio acumulado de primera categoría. Ese boleto fue validado en La Pineda-Vila Seca, en Tarragona.

Además, hubo cuatro boletos acertantes de segunda categoría, con cinco aciertos más el complementario, premiados con 30.557,65 euros cada uno.

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La recaudación del sorteo ascendió a 6.466.757 euros.