Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Prioridad nacional

Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres

La formación política argumenta que la política migratoria del Gobierno central presiona los servicios públicos y el sistema de prestaciones sociales

García Pelayo y Checa, en la Asamblea de Extremadura.

García Pelayo y Checa, en la Asamblea de Extremadura. / EL PERIÓDICO

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El grupo político Vox agita el debate en torno a las ayudas sociales municipales tras registrar su propuesta de modificación de estas prestaciones en el consistorio cacereño y apuntar a una “trama de empadronamientos fraudulentos” detectada en la provincia de Cáceres, en el marco de una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil en varias localidades.

Según la formación, estos hechos evidenciarían, a su juicio, los efectos de las políticas migratorias del Gobierno central y su impacto sobre los servicios públicos y el sistema de prestaciones sociales.

Empadronamientos

La operación mencionada por Vox se habría desarrollado en municipios como Plasencia y Malpartida de Plasencia, donde las fuerzas de seguridad han intervenido en una investigación relacionada con supuestas irregularidades en empadronamientos de ciudadanos extranjeros.

En este contexto, la portavoz de Vox Extremadura, Inés Checa, ha denunciado públicamente estos hechos y ha asegurado que la política migratoria del Ejecutivo estaría generando una situación de presión sobre los recursos públicos. Según ha señalado, la denominada política de “puertas abiertas” estaría favoreciendo, a su juicio, la actuación de mafias vinculadas al fraude.

Checa ha vinculado esta situación con el debate abierto en torno a las ayudas sociales y ha sostenido que el incremento de la población extranjera y las políticas de regularización tendrían consecuencias directas en la gestión de los servicios públicos en Extremadura.

Asimismo, la dirigente de Vox ha insistido en que existen organizaciones dedicadas al negocio del fraude en el empadronamiento y la inmigración ilegal, y ha defendido la necesidad de reforzar los controles para evitar este tipo de prácticas.

La formación de Santiago Abascal acaba de registrar una moción en el ámbito municipal cacereño, que será debatida en el pleno de este jueves donde plantea endurecer los criterios de acceso a las ayudas sociales, incorporando requisitos como el arraigo, el tiempo de residencia o la contribución al sistema.

Noticias relacionadas y más

El debate político se trasladará así al ámbito local, donde la iniciativa de Vox abre una nueva discusión sobre el modelo de protección social, el acceso a las prestaciones públicas y el impacto de las políticas migratorias en la gestión municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
  2. Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
  3. Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres
  4. El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
  5. Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
  6. La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados
  7. Un edificio entero de tres plantas en plena plaza Mayor de Cáceres se transforma en seis apartamentos turísticos
  8. La fórmula del éxito de ‘Las Pekeprecios’: precios bajos, directos y una comunidad fiel en Cáceres

Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres

Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres

La Policía sigue investigando el caso de los contenedores en llamas en Cáceres: "Nadie puso denuncia"

Sin solución al Camino de Montealmeida en Cáceres: reclaman un deslinde para garantizar su uso público

Sin solución al Camino de Montealmeida en Cáceres: reclaman un deslinde para garantizar su uso público

La Madrila vuelve a centrar el debate en Cáceres por quejas de abandono, ruido y conflictos

La Madrila vuelve a centrar el debate en Cáceres por quejas de abandono, ruido y conflictos

Absuelto el acusado del incendio que arrasó 10.000 hectáreas en Gata y Las Hurdes (Cáceres) por falta de pruebas concluyentes

Absuelto el acusado del incendio que arrasó 10.000 hectáreas en Gata y Las Hurdes (Cáceres) por falta de pruebas concluyentes

'Pelusinas', la marca de Zoraida Romero que conecta con la esencia de Extremadura desde Cáceres

Cáceres busca al ganador de casi 377.000 euros en La Primitiva: "Ojalá le haya tocado a alguien del barrio"

Cáceres busca al ganador de casi 377.000 euros en La Primitiva: "Ojalá le haya tocado a alguien del barrio"

La Primitiva deja más de 300.000 euros en la Administración de Antonio Silva de Cáceres

La Primitiva deja más de 300.000 euros en la Administración de Antonio Silva de Cáceres
Tracking Pixel Contents