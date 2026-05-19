Vox agita el debate de las ayudas sociales y apunta a una trama de empadronamientos fraudulentos en Cáceres

El grupo político Vox agita el debate en torno a las ayudas sociales municipales tras registrar su propuesta de modificación de estas prestaciones en el consistorio cacereño y apuntar a una “trama de empadronamientos fraudulentos” detectada en la provincia de Cáceres, en el marco de una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil en varias localidades.

Según la formación, estos hechos evidenciarían, a su juicio, los efectos de las políticas migratorias del Gobierno central y su impacto sobre los servicios públicos y el sistema de prestaciones sociales.

Empadronamientos

La operación mencionada por Vox se habría desarrollado en municipios como Plasencia y Malpartida de Plasencia, donde las fuerzas de seguridad han intervenido en una investigación relacionada con supuestas irregularidades en empadronamientos de ciudadanos extranjeros.

En este contexto, la portavoz de Vox Extremadura, Inés Checa, ha denunciado públicamente estos hechos y ha asegurado que la política migratoria del Ejecutivo estaría generando una situación de presión sobre los recursos públicos. Según ha señalado, la denominada política de “puertas abiertas” estaría favoreciendo, a su juicio, la actuación de mafias vinculadas al fraude.

Checa ha vinculado esta situación con el debate abierto en torno a las ayudas sociales y ha sostenido que el incremento de la población extranjera y las políticas de regularización tendrían consecuencias directas en la gestión de los servicios públicos en Extremadura.

Asimismo, la dirigente de Vox ha insistido en que existen organizaciones dedicadas al negocio del fraude en el empadronamiento y la inmigración ilegal, y ha defendido la necesidad de reforzar los controles para evitar este tipo de prácticas.

La formación de Santiago Abascal acaba de registrar una moción en el ámbito municipal cacereño, que será debatida en el pleno de este jueves donde plantea endurecer los criterios de acceso a las ayudas sociales, incorporando requisitos como el arraigo, el tiempo de residencia o la contribución al sistema.

El debate político se trasladará así al ámbito local, donde la iniciativa de Vox abre una nueva discusión sobre el modelo de protección social, el acceso a las prestaciones públicas y el impacto de las políticas migratorias en la gestión municipal.