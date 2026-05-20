Relevo interino en Cáceres: Mateos asume las competencias de Encarna Solís a la espera de la reorganización municipal

El Ayuntamiento de Cáceres ha efectuado el relevo interino en el área de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad tras la salida de la concejala Encarna Solís, cuyas competencias han pasado ya de forma efectiva al alcalde, Rafael Mateos, a la espera de que se cierre la reorganización interna del equipo de Gobierno.

Interinidad

El traspaso no es únicamente formal: Mateos ha asumido la gestión ordinaria del área y ha presidido el último Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), órgano en el que se supervisan y aprueban las principales líneas de actuación de las políticas sociales municipales, confirmando así la asunción directa de responsabilidades de forma temporal.

La salida de Encarna Solís se ha producido tras su incorporación a la gerencia regional del Servicio Extremeño de Salud (SES), lo que ha obligado al consistorio a activar un relevo inmediato en una concejalía que gestiona programas clave como atención social primaria, igualdad, violencia de género, mayores y vulnerabilidad social a través del IMAS.

En paralelo, el equipo de gobierno del PP mantiene pendiente la incorporación del siguiente integrante en la lista electoral, Jaime Jabato García (actual director de Infraestructuras deportivas de la Junta de Extremadura), que figura como relevo directo para ocupar el acta de concejal. Su toma de posesión se produciría en el pleno ordinario previsto para junio, lo que permitiría cerrar el vacío orgánico generado tras la marcha de Solís.

No obstante, su entrada no implica automáticamente el reparto de competencias. El Ayuntamiento no ha concretado todavía si las áreas que abarcaba Solís serán nuevamente asignada a un único edil (algo improbable) o si se fragmentará entre varias concejalías, una decisión que dependerá de la reorganización que está ultimando el equipo de Mateos.

Mientras tanto, la Alcaldía mantiene el control directo del área social y del IMAS (en un contexto en el que tiene que lidiar con las peticiones de Vox) que canaliza programas de ayuda a domicilio, emergencia social, conciliación, natalidad y atención a colectivos vulnerables, considerados estratégicos dentro del presupuesto municipal.