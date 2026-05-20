Antonio Sánchez, ambientalista antes de su visita a Cáceres: "La megaminería es un monstruo que solo se frena con regulación estricta"

El abogado y ambientalista Antonio Sánchez Gómez presenta este jueves en el Ateneo de Cáceres su libro Remover la tierra, una obra que nace a partir de su participación en un litigio contra la contaminación minera en Oruro (Bolivia) y de sus experiencias en otros territorios afectados por el extractivismo. El término hace referencia a un modelo económico basado en la explotación y exportación masiva de recursos naturales con escaso o nulo procesamiento, una problemática que el autor aborda a través de distintos casos y vivencias. La obra, que acaba de publicarse en España, verá su lanzamiento en Latinoamérica a finales de este mes.

"Durante mi estancia en Bolivia recorrí territorios amenazados o ya convertidos en zonas de sacrificio, como los Andes, la Amazonía y los Yungas. Siempre lo hice acompañado de defensoras y defensores de esos lugares, que se enfrentan a las grandes empresas mineras y que, en muchos casos, terminan siendo amenazados y criminalizados", explica el autor. Asimismo, añade que el libro se inscribe en el periodismo narrativo, con elementos de ensayo, y que aborda los distintos modelos de extractivismo en contraste con la defensa y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

Mujeres Pallilli en Llallagua. / Cedida

Del litigio en Ecuador a la lucha minera en Bolivia

Tras su implicación en procesos judiciales contra los denominados mecheros de la muerte en la Amazonía ecuatoriana, antorchas petroleras que durante décadas quemaron gas a escasa distancia de comunidades indígenas, generando una contaminación constante, el autor publicó Derrotero, una obra en la que no solo documenta la violencia asociada al extractivismo, sino que también pone el foco en la dignidad y la vulnerabilidad de quienes defienden sus territorios. En ese trabajo ya se apuntaba una forma de entender la justicia vinculada al territorio, más allá de los marcos estrictamente teóricos del Derecho. En su trayectoria más reciente, el escenario se traslada a Bolivia, donde el autor ha participado en procesos judiciales relacionados con la contaminación minera y ha colaborado con organizaciones sociales y ambientales que denuncian el impacto sobre ecosistemas y comunidades.

El lago Poopó, símbolo de la devastación ambiental

La obra comienza en las tierras altas de Bolivia, donde el autor acompaña a integrantes del Centro de Desarrollo Andino (CENDA) en la preparación de una demanda ambiental vinculada a la destrucción del lago Poopó, uno de los mayores humedales andinos del continente. Desde el inicio, el relato se sitúa en un escenario desolador: un paisaje casi fantasmal en el que apenas queda agua y en el que las nubes se reflejan "en un mínimo espejo" sobre una superficie de sal. El que fuera un lago rico en peces y aves migratorias aparece ahora convertido en un ecosistema gravemente degradado, fruto de la combinación de sequía, cambio climático y contaminación derivada de la actividad minera.

El lago Poopó. / Antonio Sánchez Gómez.

Un recorrido por las ciudades mineras y sus contradicciones sociales

A partir de este punto de partida, el libro avanza como un recorrido por las profundidades del modelo extractivo. El autor se desplaza por ciudades y territorios como Cochabamba, Oruro o Llallagua, todos ellos marcados por la actividad minera, mientras dialoga con activistas, juristas, cooperativistas, comunidades indígenas, periodistas y trabajadoras del sector. Cada etapa del viaje contribuye a ampliar el retrato de un país atravesado por fuertes contradicciones: la coexistencia entre riqueza mineral y pobreza estructural, la tensión entre resistencia indígena y dependencia económica, y el choque entre una memoria histórica de lucha social y una creciente degradación ambiental.

Por último, el autor ha subrayado varias ideas clave en torno al impacto de la actividad extractiva. En este sentido, ha señalado que "la megaminería es un monstruo al que solo se le puede frenar mediante una regulación estricta", poniendo el foco en la necesidad de establecer marcos normativos sólidos que permitan limitar sus efectos sobre el territorio y las comunidades afectadas.