Encuesta
Aparcar, caminar o coger el bus: Cáceres pregunta a los vecinos qué falla en su movilidad diaria
El Ayuntamiento de Cáceres lanza una consulta pública para actualizar el documento que guiará las políticas de movilidad urbana en los próximos años
El Ayuntamiento de Cáceres ha abierto una encuesta ciudadana para actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el documento que debe orientar las futuras decisiones sobre movilidad en la ciudad. La consulta, impulsada a través de la empresa Tema Ingeniería, está dirigida a cualquier persona que se desplace por el municipio y pretende recoger una visión actualizada de los problemas cotidianos que afectan a los vecinos.
La encuesta es anónima y, según indica el propio formulario municipal, puede completarse en apenas dos minutos.
Aparcamiento, transporte público y accesibilidad
El formulario pregunta en primer lugar por los principales problemas que detectan los ciudadanos en Cáceres. Entre las opciones planteadas figuran la falta de aparcamiento, la falta de conexión en transporte público, la falta de conexión peatonal, la falta de conexión ciclista y de vehículos de movilidad personal, la escasez de espacios de carga y descarga de mercancías, la falta de puntos de recarga para vehículos eléctricos, la falta de accesibilidad o los problemas de conexión por carretera.
Además, la encuesta permite que los participantes describan con sus propias palabras los condicionantes que afectan a su movilidad en el municipio. También abre la puerta a presentar propuestas concretas de mejora, indicando en qué consisten y en qué zonas de la ciudad podrían implantarse.
Propuestas para el nuevo PMUS
La actualización del PMUS llega en un momento en el que la movilidad se ha convertido en uno de los debates recurrentes en Cáceres, especialmente por las dificultades de aparcamiento en determinadas zonas, la conexión entre barrios, el papel del transporte urbano y la necesidad de avanzar en recorridos peatonales, ciclistas y accesibles.
El ayuntamiento ha informado en el propio cuestionario de que los datos serán tratados para gestionar la participación ciudadana en la actualización del plan y también podrán utilizarse, salvaguardando la identidad de los participantes, para la elaboración de estadísticas internas.
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