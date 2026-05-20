Tribunales
La Audiencia de Cáceres confirma la condena por intrusismo y estafa a un falso dentista de Navalmoral
La Sala reduce las penas de prisión para el falso dentista, aunque se mantiene la condena por engaño y daños causados a pacientes
La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena por intrusismo profesional, estafa y lesiones imprudentes impuesta a un hombre que ejerció como odontólogo sin la titulación requerida en una clínica de Navalmoral de la Mata, donde atendió a numerosos pacientes durante años.
Sin título ni colegiación
Según la sentencia, los hechos se produjeron entre aproximadamente 2001 y 2011, periodo en el que el acusado realizó diagnósticos, extracciones dentales, colocación de implantes y prescripción de tratamientos sin contar con el título de Odontología ni estar colegiado en el Colegio de Dentistas de Extremadura.
La resolución judicial considera acreditado que el acusado se hizo pasar por profesional cualificado, lo que llevó a varios pacientes a contratar tratamientos dentales y a abonar distintas cantidades económicas, confiando en que serían correctamente ejecutados.
Sin embargo, los tratamientos no llegaron a completarse en varios casos debido al cierre de la clínica, mientras que en otros se realizaron de forma defectuosa, obligando a algunos afectados a acudir posteriormente a otros profesionales sanitarios.
El tribunal también confirma la existencia de un delito de estafa, al entender que hubo un engaño previo o concurrente consistente en aparentar la cualificación profesional necesaria para captar la confianza de los pacientes y obtener un beneficio económico.
Lesiones imprudentes
Asimismo, se mantiene la condena por lesiones imprudentes en uno de los casos, al considerar probado que una intervención odontológica provocó secuelas al paciente afectado, según informes del Instituto de Medicina Legal de Cáceres.
No obstante, la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso de apelación, reduciendo algunas de las penas impuestas por el Juzgado de lo Penal de Plasencia, aunque sin modificar la declaración de culpabilidad.
En concreto, la resolución rebaja la pena de prisión por intrusismo y estafa a varios meses, además de sustituir la condena por lesiones imprudentes por una pena de multa e inhabilitación profesional durante un periodo limitado.
La sentencia concluye que los hechos están suficientemente acreditados por la prueba testifical de los pacientes, la documentación clínica y los informes periciales, y rechaza la tesis de la defensa, que sostenía que se trataba de simples incumplimientos contractuales de carácter civil.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
El tribunal subraya especialmente la credibilidad de los testimonios de los pacientes, que relataron de forma coincidente haber sido atendidos directamente por el acusado en intervenciones propias de la odontología, como extracciones, diagnósticos y colocación de implantes. Estas declaraciones se consideraron consistentes tanto en fase de instrucción como en el juicio oral, sin que se apreciaran contradicciones relevantes que pudieran debilitar su valor probatorio.
Además, la sentencia destaca el papel de los informes del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, que concluyen que varias de las actuaciones realizadas no se ajustaron a la lex artis y que algunas de las complicaciones médicas sufridas por los pacientes derivaron de una ejecución incorrecta de los tratamientos. El tribunal también recuerda que la condena por intrusismo profesional es compatible con la de estafa, al tratarse de delitos que protegen bienes jurídicos distintos: la correcta habilitación profesional, en un caso, y el patrimonio de las víctimas, en el otro.
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