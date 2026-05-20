Cáceres se sube al escaparate de Ibiza para vender deporte, patrimonio y cultura

Cáceres quiere seguir ganando espacio fuera de sus fronteras. El Ayuntamiento participará por primera vez en el Ibiza Tech Forum, un congreso internacional centrado en tecnología, turismo y, este año, también en deporte, donde la ciudad se presentará como Ciudad Europea del Deporte 2026 y como aspirante a Capital Europea de la Cultura en 2031.

La cita, que alcanza su tercera edición y por la que ya han pasado más de 500 ponentes, incorporará en esta ocasión una nueva vertiente dedicada específicamente a la tecnología aplicada al deporte, bajo el nombre de SportsTech Afternoon. La concejala de Deporte, Noelia Rodríguez, intervendrá este miércoles 20 de mayo en una mesa redonda sobre el papel de las políticas públicas a la hora de convertir el deporte en una estrategia de salud y bienestar.

Escaparate deportivo y cultural

Rodríguez ha defendido que la presencia de Cáceres en este foro supone una oportunidad para reforzar la imagen exterior de la ciudad. "Que Ibiza haya decidido contar con Cáceres para el nacimiento de este nuevo formato demuestra el peso que está ganando nuestra ciudad en el panorama deportivo nacional e internacional", ha indicado la edil.

Mesa institucional de 'SportsTech Forum Ibiza'. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

La concejala participará en el auditorio Caló de s'Oli, en Ibiza, en la mesa titulada The wellbeing island: How public policy turns sport into a public health strategy. Compartirá espacio con responsables públicos y representantes sectoriales, entre ellos el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig; el conseller de Deportes de Ibiza, Salvador Losa; el concejal de Deportes de Sant Josep, Xicu Ribas; el presidente de la patronal PIMEEF, Alfonso Rojo; y el concejal de Deportes, Medio Ambiente y el Palmeral de Elche, José Antonio Román. La mesa estará moderada por José Luis Benítez.

El Ayuntamiento aprovechará el encuentro para proyectar vídeos promocionales de Cáceres, con el objetivo de mostrar su capacidad para acoger eventos deportivos de primer nivel y poner en valor su patrimonio, su agenda cultural y su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

Alianzas para crecer

Rodríguez ha señalado que la participación en este foro permitirá compartir espacio "con profesionales de primer nivel" y ha defendido que es "el escenario perfecto para demostrar por qué somos Ciudad Europea del Deporte 2026 y para sumar alianzas también en nuestro camino hacia la Capitalidad Cultural de 2031".

La presencia en Ibiza se enmarca en la estrategia municipal para consolidar nuevas alianzas con otros territorios y reforzar la apuesta por la innovación, el turismo deportivo y la promoción cultural. "No cabe duda de que desde el equipo de gobierno de Rafa Mateos se están haciendo muy bien las cosas para atraer inversión y talento a nuestra ciudad y la participación en este foro es muestra de ello", ha concluido la concejala.