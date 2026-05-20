Cáceres volverá a pedalear unido: así puedes conseguir tu dorsal para la Fiesta de la Bicicleta, con El Periódico Extremadura como medio oficial

Cáceres volverá a subirse a la bicicleta este domingo con la celebración de una nueva edición de la Eco-Fiesta de la Bicicleta, una de las actividades deportivas, familiares y populares más multitudinarias de la ciudad. La cita alcanzará este año su edición número 58 con una programación que combinará deporte, convivencia, sorteos, animación infantil, fotografía y actividades digitales vinculadas a la movilidad sostenible.

Además, esta edición contará con la contribución de distintas entidades, entre las que destaca El Periódico Extremadura como medio oficial del evento. Junto a él participan también el Centro Comercial Ruta de la Plata y Cadena 100 Extremadura como colaboradores de esta nueva edición.

Una tradición que supera ya el medio siglo

La Fiesta de la Bicicleta forma parte desde hace décadas del calendario social y deportivo cacereño. La actividad nació impulsada por un pequeño club ciclista local y con el tiempo terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta ciudadana. "Hemos tenido nuestros altibajos, como cualquier evento que se alarga mucho en el tiempo", reconoció Rocío Pérez, gerente del Centro Comercial Ruta de la Plata, aunque recordando también algunas ediciones especialmente masivas.

"Ha habido años que hemos llegado a 5.000 participantes, aquello fue increíble", destacó. Y, aunque desde la organización asumen que esta edición no se alcanzarán esas cifras, sí esperan volver a reunir a cientos de familias y aficionados al ciclismo en una jornada pensada para todas las edades.

Durante años, generaciones enteras de familias cacereñas han participado en una marcha donde el objetivo principal nunca ha sido competir, sino compartir una mañana de ocio saludable y convivencia.

Recorrido accesible y fiesta final

La salida volverá a realizarse desde la Plaza Mayor a las 10:00 horas con un recorrido prácticamente idéntico al de anteriores ediciones.

La organización ha apostado nuevamente por mantener un trazado sencillo pensado tanto para adultos como para familias con niños pequeños. "Sabemos que es un recorrido accesible para casi todo el mundo", explicó Pérez.

El itinerario contará además con dos puntos de reagrupamiento situados en La Cruz y en la rotonda de Renfe con el objetivo de facilitar que todos los participantes completen juntos el trayecto hasta el Parque Padre Pacífico.

La llegada está prevista entre las 11:30 y las 12:00 horas, momento en el que comenzará la parte más festiva de la jornada.

Regalos, sorteos y actividades paralelas

Uno de los grandes atractivos de la Fiesta de la Bicicleta volverá a ser el reparto de regalos entre los participantes inscritos. Cada dorsal incorpora un número que deberá depositarse posteriormente en una urna instalada en Padre Pacífico para entrar en los sorteos organizados por las empresas colaboradoras.

"Los regalos habitualmente son cosas relacionadas con las bicicletas", señalaron desde la organización, aunque dejó abierta la posibilidad de que aparezcan también sorpresas especiales aportadas por algunos patrocinadores. En cualquier caso, insistieron en que "el mejor premio sigue siendo participar y disfrutar de la jornada".

Guillermo Gracia, protagonista de esta edición

La Eco-Fiesta volverá a contar este año con la colaboración de Cadena 100 y la presencia del popular comunicador Antonio Jimeno, del programa 'Buenos días, Javi y Mar'.

José Enrique Pardo, director de Cadena 100 Extremadura, aseguró que el locutor mantiene una relación muy especial con esta actividad. "Dice que no se lo pasa tan bien como en el Día de la Bicicleta de Cáceres", comentó entre bromas.

Galería | Así es Guillermo Gracia, 27 veces campeón del mundo y cacereño / @guillermogranu

La edición contará además con un embajador muy especial: el nadador extremeño Guillermo Gracia, referente nacional de la natación adaptada y campeón internacional con síndrome de Down.

"Mi lema es que mi capacidad es mayor que mi discapacidad", afirmó durante el acto. Gracia quiso además lanzar una invitación directa a la ciudadanía. "Os animo a que vengáis este domingo a disfrutar de la Fiesta de la Bicicleta", manifestó.

Deporte, sostenibilidad y convivencia

El concejal de Empleo, Recursos Humanos, Innovación, E-Administración, Empresa y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio José Borrega, puso el foco en el carácter sostenible y familiar de la actividad. "Las calles de Cáceres volverán a llenarse de bicicletas, familias y amigos en una jornada que se ha convertido ya en toda una tradición", señaló.

Borrega defendió además el valor de una iniciativa que combina actividad física y conciencia medioambiental. "Es un evento que nos permite disfrutar de nuestra ciudad desde una perspectiva diferente", explicó.

La Eco-Fiesta busca fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y respetuoso con el entorno, además de reforzar hábitos de vida activos entre personas de todas las edades.

El edil recordó también que Cáceres ostentará el título de Ciudad Europea del Deporte 2026, destacando que actividades como esta "contribuyen a que ese nombramiento tenga sentido".

Dorsales, regalos y actividades complementarias

Los dorsales continúan disponibles en distintos puntos de la ciudad: Bicicletas Pelín, GR100, Acosta Bike, La Boutique Bike, Electrocast, Perfect Vision, Décimas y un stand instalado en el Centro Comercial Ruta de la Plata. Cada dorsal incorpora un número que permitirá participar posteriormente en los sorteos organizados por las empresas colaboradoras.

Jorge Valiente

La programación incluye además dos actividades complementarias. En primer lugar, un Maratón Fotográfico, que se desarrollará del 25 al 28 de mayo. Los participantes podrán enviar hasta cinco imágenes tomadas durante la Eco-Fiesta a través de redes sociales y formularios digitales. La fotografía ganadora obtendrá una tarjeta regalo de 150 euros para el Centro Comercial Ruta de la Plata.

Por otro lado, el videojuego móvil EcoBike, disponible hasta este mismo domingo dentro de Ruta Family. Los usuarios deberán superar obstáculos y sumar kilómetros virtuales para intentar liderar el ranking. El ganador conseguirá una bicicleta de montaña Mítical Trail 30.

Mucho más que una marcha ciclista

La Fiesta de la Bicicleta volverá así a transformar durante unas horas las calles de Cáceres en un gran espacio compartido para bicicletas, familias y convivencia ciudadana.

Después de 58 ediciones, este evento sigue siendo mucho más que una marcha por las calles de Cáceres. Es una mañana donde la ciudad baja el ritmo, las familias vuelven a encontrarse sobre dos ruedas y varias generaciones comparten el mismo recorrido entre risas, timbres y pedales.

Una tradición que ha sabido mantenerse viva convirtiendo el deporte en una excusa perfecta para llenar Cáceres de convivencia, sostenibilidad y recuerdos que cada primavera vuelven a repetirse sobre el asfalto.