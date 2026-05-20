Cáceres y Portugal reclaman con más de 1.000 manifestantes el inicio de obras de la autovía que una ambos países

La reivindicación de la autovía entre el norte de Cáceres y Portugal ha vuelto este miércoles a la frontera. Monfortinho ha acogido una concentración ibérica a la que se han sumado más de 1.000 manifestantes, según la Cámara de Idanha-a-Nova, y en la que representantes sociales, empresariales e institucionales de ambos lados de La Raya han reclamado que la conexión por carretera entre Moraleja y Castelo Branco deje de ser una promesa aplazada y pase a convertirse en obra. El mensaje, como siempre directo, llegó de boca del portavoz de la Alianza Territorial Europea y del MSU-Norte de Extremadura, Francisco Martín, quien aseguró: "Esta es una reivindicación desde el siglo pasado". Martín ha recordado que la conexión entre Madrid y Lisboa por el norte extremeño lleva más de 25 años pendiente y lanzó una advertencia política: "Basta ya, ninguna excusa más".

La movilización se celebró el mismo día en que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, reclamó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la firma urgente del acuerdo bilateral con Portugal para desbloquear la prolongación de la EX-A1 entre Moraleja y la frontera hispano-lusa. La plataforma planteó una hoja de ruta con fechas. La primera exigencia es que las obras del tramo extremeño, entre Moraleja y la frontera lusa, comiencen a finales de este año. "Queremos una petición muy concreta: que comiencen ya las obras a finales de 2026 en Extremadura", señaló Martín.

La segunda reclamación mira al otro lado de la frontera. La organización pide que el Gobierno de Portugal active en el segundo semestre de 2027 el primer tramo de la conexión portuguesa hacia Castelo Branco. El objetivo final, según los convocantes, es que la ligación Madrid-Lisboa por este corredor esté en funcionamiento en 2029, antes del horizonte de 2030. El convenio del nuevo puente internacional sobre el río Eljas fue otro de los puntos citados en la protesta. Los convocantes sostienen que esa tramitación no debe convertirse en un nuevo motivo de demora para el arranque de las obras de la autovía en el lado extremeño.

Presupuestos y convenio bilateral

La concentración llegó después de varios movimientos políticos e institucionales en torno a la EX-A1. Guardiola ha pedido al Gobierno central que el acuerdo bilateral con Portugal esté firmado en julio, después de que la Junta remitiera el borrador el pasado 27 de febrero y volviera a preguntar por el trámite en abril.

En Monfortinho, la plataforma reclamó además que los presupuestos de la Junta de Extremadura para 2026 y 2027 incorporen partidas para iniciar la obra. También pidió que la presidenta extremeña y el ministro Puente, o el Ministerio de Asuntos Exteriores, se sienten "ya" para cerrar el convenio necesario con Portugal.

Asistentes a la manifestación durante el viaje en autobús. / Cedida a El Periódico

La agenda reivindicativa continuará la próxima semana en Lisboa. Según avanzó Martín, el día 28 está previsto mantener reuniones con grupos parlamentarios portugueses para defender el proyecto y reforzar la presión política sobre el tramo que debe enlazar Castelo Branco con la frontera.

Un corredor logístico, industrial y turístico

La conexión por autovía entre Moraleja y Castelo Branco es presentada por sus impulsores como una pieza estratégica para el desarrollo del norte de Cáceres y la Beira Baixa portuguesa. No se trata solo de acortar distancias. La plataforma defiende que el corredor puede favorecer la actividad logística, industrial y turística en una zona marcada por la pérdida de población y por la falta de conexiones competitivas.

"Este es un gran corredor logístico, industrial y de turismo", defendió Martín. La reivindicación enlaza con una idea que se repitió durante la protesta: la frontera no puede seguir funcionando como un límite económico entre dos territorios vecinos, sino como una oportunidad para conectar mercados, empresas, visitantes y servicios.

La Diputación de Cáceres ya había mostrado su respaldo a esta demanda, vinculándola a la mejora de las comunicaciones entre Extremadura y Portugal y a la necesidad de completar una conexión que, según los promotores de la movilización, deja aún sin autovía el tramo clave entre Moraleja y Castelo Branco.

Despoblación e igualdad de oportunidades

La protesta también tuvo un fuerte componente territorial. Martín relacionó la falta de infraestructuras con la pérdida de población en el norte cacereño y defendió que esta reivindicación no es solo una cuestión de carreteras. "Esto es un tema de igualdad de oportunidades", afirmó.

El portavoz sostuvo que la provincia de Cáceres ha perdido 34.000 habitantes, una cifra que comparó con "113 pueblos" desaparecidos. Desde esa lectura, la autovía se plantea como una herramienta para fijar población, abrir oportunidades laborales y facilitar que empresas y autónomos puedan competir en mejores condiciones.

"Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los jóvenes y las mujeres, reclamamos, exigimos, no pedimos, exigimos obras ya", añadió Martín. La frase resume el tono de una movilización que quiso convertir una infraestructura pendiente en una reclamación de cohesión social y territorial.

El ruido de las máquinas

La concentración de Monfortinho se cerró con una consigna clara: la plataforma mantendrá la presión hasta que las obras sean visibles. "No vamos a parar hasta escuchar el ruido de las máquinas", advirtió Martín ante los asistentes.

Ese mensaje coloca ahora la presión en varias mesas a la vez: la Junta de Extremadura, el Gobierno de España, el Ejecutivo portugués y las instituciones europeas. La reivindicación del corredor Madrid-Lisboa por el norte extremeño vuelve así al primer plano, con una exigencia concreta: menos anuncios y más obras.