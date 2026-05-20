Definido el camino hacia la Capitalidad para Cáceres: la semana clave en la que se decidirá todo

La Cámara de Comercio de Cáceres se ha adherido este martes a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031, un respaldo que el Ayuntamiento ha presentado como el apoyo del sector empresarial no solo de la ciudad, sino también de la provincia. El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha rubricado la adhesión junto al presidente de la Cámara, Gabriel Álvarez, en un acto en el que ambos han subrayado la importancia económica, social y territorial del proyecto. Además, el alcalde ha anunciado las fechas clave en las que se decidirá todo para la ciudad.

Mateos ha agradecido el compromiso de la Cámara y ha defendido que la candidatura "va más allá de Cáceres", al tratarse, según ha indicado, de "un proyecto de provincia y de región". El regidor ha considerado que contar con el apoyo de quienes generan empleo y trabajan por el crecimiento de Extremadura supone "un espaldarazo" para la candidatura.

Un respaldo empresarial

Álvarez ha señalado que para la institución es "un honor" sumarse a la candidatura, que ha definido como un proyecto "fundamental" para la ciudad, la provincia y la región. Además, ha destacado que Cáceres tiene cada vez más peso desde el punto de vista turístico y es más conocida tanto en España como en Europa.

A su juicio, lograr la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 supondría "un punto de inflexión impresionante" y abriría nuevas oportunidades de desarrollo económico y social. "Estamos encantados de hacerlo", ha afirmado el presidente de la Cámara, que ha trasladado la voluntad de colaborar "en todo lo que podamos" para que la candidatura "sea un éxito" y Cáceres resulte finalmente elegida.

Camino hacia el 30 de noviembre

A preguntas de los medios, el alcalde ha explicado que el trabajo no se ha detenido desde que Cáceres fue seleccionada como ciudad finalista. Según ha señalado, en las últimas semanas han continuado sumándose nuevas adhesiones de empresas y ayuntamientos, sumando ya en torno a 200 entidades.

Mateos ha recordado que una de las recomendaciones del comité evaluador ha sido reforzar la mirada hacia Europa del Este. En ese sentido, ha explicado que el concejal de Cultura, Jorge Suárez, se encontraba este lunes en Montenegro trabajando en la búsqueda de nuevos socios y apoyos para la candidatura en países de Europa del Este.

El ayuntamiento prevé convocar un consejo rector en los primeros días de junio para trasladar a las instituciones la hoja de ruta hasta el 30 de noviembre, fecha en la que Cáceres tendrá que presentar y defender de nuevo su proyecto ante el comité evaluador. Será entonces cuando la ciudad exponga el bid book ampliado, tal y como se le ha requerido en esta fase final.

La decisión, el 3 de diciembre

El alcalde también ha señalado que la decisión definitiva se conocerá el 3 de diciembre, cuando se hará público qué ciudad será elegida Capital Europea de la Cultura en 2031. Hasta entonces, ha indicado, Cáceres continuará "sumando adhesiones, tejiendo redes y reforzando la visión europea de su candidatura".

Mateos ha avanzado además que el Consorcio Cáceres 2031 quiere intensificar la presencia del proyecto en la calle durante los próximos meses. La intención, ha explicado, es acercar la candidatura a asociaciones, colectivos y vecinos a través de actividades en la vía pública, con el objetivo de hacerlos partícipes del proceso.

"La participación no solo es un eslogan, sino que es una realidad", ha defendido el alcalde, que ha insistido en que la implicación ciudadana será una de las claves en la recta final de la candidatura.