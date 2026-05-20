Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro

Llamativa imagen la que se han encontrado los viandantes del centro de Cáceres cuando han pasado por las inmediaciones del Gran Teatro. Un camión de grandes proporciones se encontraba atascado en la intersección entre las calles Clavellina, San Antón y San Pedro, justo en la esquina de lo que hasta hace poco era el Intimissimi.

Fue un error de maniobra el que provocó la estampa, impidiendo que el vehículo gigantesco pudiera, aparentemente, girar desde Clavellina hacia San Antón, pese a ser dirección prohibida en ese caso.

La circulación no tuvo que ser cortada, pues los vehículos podían circular sin problemas hacia la calle Parras, y una dotación de la Policía Local se trasladó al lugar de los hechos para buscar una solución, pues el tráiler, de unos 20 metros aproximadamente, no tenía espacio para girar hacia ningún lado.

Galería | Un camión se queda atascado en pleno centro de Cáceres / E.P.

Otros sucesos de camiones

No es la primera y seguramente no sea la última vez que ocurre un incidente en Cáceres con un camión de por medio. Aún está reciente el accidente que sufrió la estatua de Leoncia, situada en plena plaza de San Juan. El homenaje a la última vocera de El Periódico Extremadura fue derribado por un vehículo de montaje del Womad y quedó dañado al partirse sus piernas.

Desde entonces, en la céntrica plaza se puede ver la baldosa en la que debería ir, pero sin rastro de la estatua, inmerso en un proceso de restauración que ya ha vivido en otras ocasiones similares.

Fotogalería | Imágenes del incendio de una furgoneta en plena ciudad monumental del Cáceres / Diputación de Cáceres / Cedidas

Si la caída de Leoncia fue el 4 de mayo, dos días antes otro camión fue noticia en la ciudad. En pleno corazón de la parte antigua y mientras transcurría el multitudinario besamanto de la Virgen de la Montaña, que tenía previsto subir a su santuario al día siguiente, un vehículo comenzó a arder en la calle Amargura, junto al palacio de Carvajal y la Concatedral.

Una larga columna de humo era visible a kilómetros del lugar, y seguro más de uno se asustó al ver la estampa. Afortunadamente, el incendio fue rápidamente extinguido y no hubo que lamentar daños.

A estos se pueden sumar numerosas ocasiones en las que camiones o furgonetas han quedado también atascados en las estrechas callejuelas del casco histórico, alimentando el debate de la circulación por las históricas calles de la ciudad.