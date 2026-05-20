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Agenda cultural

Cine, arte y reflexión: las tres citas culturales que no te puedes perder esta semana en Cáceres

El Museo Helga de Alvear, el Palacio de Camarena y el Palacio de la Isla reúnen propuestas abiertas al público centradas en el diálogo cultural, el pensamiento crítico y la educación emocional

Inauguración del ciclo cultural 'Cinemundo' en el Museo Helga de Alvear.

Inauguración del ciclo cultural 'Cinemundo' en el Museo Helga de Alvear. / Museo Helga de Alvear.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Tres propuestas culturales en la ciudad.

'Cinemundo' regresa al Helga de Alvear con una nueva sesión de cine y diálogo cultural

Este miércoles a las 18.00 horas, el auditorio del Museo Helga de Alvear acogerá una nueva sesión del programa Cinemundo, un ciclo dedicado al cine como herramienta de conexión cultural y reflexión contemporánea. La iniciativa propone la proyección de obras que exploran realidades diversas y acercan al público a distintas miradas del mundo a través del lenguaje audiovisual. Además de las proyecciones, Cinemundo busca generar un espacio colectivo de visionado y diálogo, convirtiendo el cine en un punto de encuentro entre culturas, contextos y sensibilidades. El programa invita a los asistentes a interpretar, debatir y compartir experiencias en torno a las historias presentadas, fomentando así la reflexión y el intercambio cultural desde el ámbito cinematográfico.

Sesión de videocreación y pensamiento crítico en el Palacio de Camarena

El Palacio de Camarena, situado en la calle General Ezponda, acogerá este miércoles 20 de mayo a las 19.30 horas la sesión de proyección y coloquio Desenmascarados y otras videocreaciones, una propuesta cultural impulsada por la Sección de Filosofía del Ateneo de Cáceres. La actividad plantea una reflexión sobre el panorama global contemporáneo a través del lenguaje audiovisual, fomentando el pensamiento crítico y el debate entre los asistentes. El encuentro contará con las intervenciones de Juan Verde Asorey, director de la Sección de Filosofía del Ateneo, y de Alberto Durán Ruiz, autor de las piezas artísticas que se proyectarán durante la jornada. El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres y del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas y más

El Palacio de la Isla acoge la presentación de un libro sobre bienestar y convivencia

El Palacio de la Isla será escenario el próximo jueves 21 de mayo a las 18.30 horas de la presentación del libro Bienestar, buen trato y covitalidad en la escuela, una obra firmada por Antonio Salvador Jiménez Hernández, Ángel Lozano Frutos y Olga Llamas Carreras. El trabajo se plantea como un recurso educativo orientado al aula de Educación Infantil, ofreciendo herramientas prácticas para fomentar la convivencia positiva y el desarrollo emocional de los más pequeños en el entorno escolar. La actividad está impulsada por el INF LAB con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres y se dirige especialmente a docentes, familias y profesionales del ámbito educativo. Durante la sesión se abordará la importancia de construir entornos escolares saludables y positivos, consolidando el Palacio de la Isla como un espacio de encuentro para la innovación pedagógica en la ciudad.

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