Cine, arte y reflexión: las tres citas culturales que no te puedes perder esta semana en Cáceres

Tres propuestas culturales en la ciudad.

'Cinemundo' regresa al Helga de Alvear con una nueva sesión de cine y diálogo cultural

Este miércoles a las 18.00 horas, el auditorio del Museo Helga de Alvear acogerá una nueva sesión del programa Cinemundo, un ciclo dedicado al cine como herramienta de conexión cultural y reflexión contemporánea. La iniciativa propone la proyección de obras que exploran realidades diversas y acercan al público a distintas miradas del mundo a través del lenguaje audiovisual. Además de las proyecciones, Cinemundo busca generar un espacio colectivo de visionado y diálogo, convirtiendo el cine en un punto de encuentro entre culturas, contextos y sensibilidades. El programa invita a los asistentes a interpretar, debatir y compartir experiencias en torno a las historias presentadas, fomentando así la reflexión y el intercambio cultural desde el ámbito cinematográfico.

Sesión de videocreación y pensamiento crítico en el Palacio de Camarena

El Palacio de Camarena, situado en la calle General Ezponda, acogerá este miércoles 20 de mayo a las 19.30 horas la sesión de proyección y coloquio Desenmascarados y otras videocreaciones, una propuesta cultural impulsada por la Sección de Filosofía del Ateneo de Cáceres. La actividad plantea una reflexión sobre el panorama global contemporáneo a través del lenguaje audiovisual, fomentando el pensamiento crítico y el debate entre los asistentes. El encuentro contará con las intervenciones de Juan Verde Asorey, director de la Sección de Filosofía del Ateneo, y de Alberto Durán Ruiz, autor de las piezas artísticas que se proyectarán durante la jornada. El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Cáceres y del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

El Palacio de la Isla acoge la presentación de un libro sobre bienestar y convivencia

El Palacio de la Isla será escenario el próximo jueves 21 de mayo a las 18.30 horas de la presentación del libro Bienestar, buen trato y covitalidad en la escuela, una obra firmada por Antonio Salvador Jiménez Hernández, Ángel Lozano Frutos y Olga Llamas Carreras. El trabajo se plantea como un recurso educativo orientado al aula de Educación Infantil, ofreciendo herramientas prácticas para fomentar la convivencia positiva y el desarrollo emocional de los más pequeños en el entorno escolar. La actividad está impulsada por el INF LAB con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres y se dirige especialmente a docentes, familias y profesionales del ámbito educativo. Durante la sesión se abordará la importancia de construir entornos escolares saludables y positivos, consolidando el Palacio de la Isla como un espacio de encuentro para la innovación pedagógica en la ciudad.