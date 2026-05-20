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El CP Cacereño se une al luto de Cañaveral por Christian, el joven de 25 años fallecido en un accidente y abonado del club

El chico era "muy querido" en la localidad que decretó tres días de luto oficial por la pérdida

Ayuntamiento de Cañaveral con el crespón publicado por el club.

Ayuntamiento de Cañaveral con el crespón publicado por el club. / E.P

Pablo Parra

Cáceres

El CP Cacereño ha trasladado su pésame a la familia de Christian, el joven de Cañaveral de 25 años fallecido el pasado sábado tras sufrir un accidente que vio involucrada su moto y un vehículo. El chico era abonado del club que recientemente ha confirmado su permanencia en Primera Federación.

El mensaje de apoyo, difundido en sus redes sociales, llega una vez finalizado el periodo de 3 días de luto que decretó el municipio. Christian era, según afirmó la alcaldesa, Llarina Flores, a este diario, una persona "muy querida" en Cañaveral.

Además estaba muy involucrado en la vida social de la localidad de un millar de habitantes: formaba parte de numerosas asociaciones como las de caza, pesca o motera, además de la peña del pueblo. Ahora se conoce también su amor por el fútbol y el club cacereño que no ha dudado en mostrar solidaridad con la familia del fallecido.

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El accidente ocurrió en un camino asfaltado entre Grimaldo y Holguera con él y otro vecino del pueblo involucrados. El joven iba en la moto y colisionó con un turismo, ardiendo su vehículo. Fue trasladado inicialmente al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia por quemaduras y, posteriormente, al Hospital Universitario La Paz de Madrid. Finalmente, falleció el sábado 16 de mayo.

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