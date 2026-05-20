La empresa Provecaex niega su venta a otra cadena de supermercados en Cáceres

La empresa cacereña Provecaex ha negado que haya cerrado su venta a otra cadena de supermercados, después de los rumores que se han generado en los últimos días en torno al futuro de la firma. Fuentes de la dirección han asegurado a El Periódico Extremadura que, por el momento, "no hay nada firmado", aunque han admitido que la entidad despierta interés y que se han producido ofertas.

La compañía ha reconocido que existen conversaciones abiertas, pero ha insistido en que ninguna operación se ha concretado. La dirección ha explicado que, antes de adoptar cualquier decisión, deben valorarse muchas variables, entre ellas qué ocurriría con los más de 220 trabajadores que actualmente tiene contratados la empresa.

"Reconocemos que hay conversaciones, pero nada más. Llevamos mucho tiempo en la misma situación y nadie ha dado el paso adelante. Hemos llegado a escuchar barbaridades, que nos habían dado muchísimos millones de euros por la empresa, y no ha sido cierto", han señalado fuentes de la firma.

Reuniones con el comité

La dirección también ha indicado que en las últimas jornadas se han producido reuniones con el Comité de Empresa y con representantes sindicales para explicarles la situación. Según estas mismas fuentes, el objetivo ha sido trasladar tranquilidad a la plantilla y asegurar que la empresa va a seguir funcionando con normalidad, como hasta ahora.

Provecaex ha subrayado que cualquier posible negociación se está llevando directamente desde la propia directiva de la empresa. Además, ha recordado que existen contratos con cláusulas de confidencialidad, por lo que, hasta que no hubiera un acuerdo cerrado y firmado, no se comunicaría ninguna operación. "Nadie puede decir nada", han añadido desde la compañía.

La firma ha insistido así en que no existe una venta cerrada y ha tratado de frenar las especulaciones surgidas en los últimos días, aunque sin ocultar que el futuro de la empresa ha generado interés en el sector.

La empresa

Provecaex es una empresa familiar cacereña dedicada al sector de la alimentación, nacida en 1995 y con una trayectoria de más de 30 años en la ciudad. La firma cuenta actualmente con cuatro establecimientos en Cáceres capital: un cash de 5.000 metros cuadrados orientado tanto a empresas como a clientes particulares y tres supermercados de cercanía.

Además del Provecaex Cash, la empresa ha ido ampliando su presencia con distintos puntos de venta en la ciudad. En noviembre de 2014 abrió Provecaex Súper Centro, en la calle Catedrático Antonio Silva; en febrero de 2022 puso en marcha Provecaex Súper Rodeo, en la avenida de Los Pilares; y desde agosto de 2023 cuenta también con Provecaex Súper Perú Osma, en la calle García Plata de Osma. La compañía destaca por su apuesta por el trato personalizado, la atención cercana y una amplia variedad de productos.