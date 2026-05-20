Fecha de domiciliación del IBI, bonificaciones y exenciones: llega la nueva campaña de impuestos a Cáceres

Cáceres se prepara para una nueva campaña del Impuesto de Bienes Inmuebles, que grava la propiedad de las propiedades de naturaleza rústica y urbana. Se trata del tributo municipal obligatorio que deben pagar anualmente todas las personas propietarias de una vivienda, garaje, local o terreno.

En el caso de la capital y la totalidad de la provincia, este pago se realiza a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres. Todo está listo ya para el pago de los impuestos, cuyo periodo de cobro se sitúa entre este 20 de mayo y el 20 de junio de cada año. En esta ocasión, los recibos que están domicializados se abonarán el próximo 10 de junio.

El devengo del IBI se produce el 1 de enero de cada año, momento en que nace la correspondiente obligación tributaria y su exigibilidad jurídica. Esto implica que en el caso de que durante un ejercicio se hayan producido variaciones de orden físico, económico o jurídico sobre bienes gravados, no alterarán la cuota del impuesto del ejercicio en el que se produzcan, sino que tendrán efectividad en el periodo impositivo correspondiente.

Bonificaciones

Las empresas urbanizadoras, promotoras y constructoras de viviendas pueden solicitar una bonificación del 90% en la cuota del impuesto sobre los inmuebles que formen parte de su actividad y no estén incluidos en su inmovilizado. Esta reducción debe pedirse a instancia de parte antes del devengo del impuesto y se aplica durante el periodo de urbanización o construcción y un año más tras la finalización de las obras, con un máximo de tres anualidades desde el inicio de los trabajos. Para acceder a ella, la empresa debe acreditar su actividad, la titularidad del inmueble, el inicio o estado de las obras y, en el caso de viviendas libres, que los bienes figuran como existencias y no como inmovilizado; en las VPO, deberá aportar además la cédula de calificación correspondiente.

Exenciones

El IBI contempla exenciones para determinados bienes inmuebles urbanos siempre que encajen en los supuestos previstos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Entre ellos figuran inmuebles del Estado, comunidades autónomas o entidades locales destinados a defensa, seguridad, educación o servicios penitenciarios; bienes municipales de uso o servicio público; carreteras, caminos y otros bienes de dominio público de aprovechamiento gratuito; montes de determinadas características; propiedades de la Iglesia Católica y de confesiones reconocidas; bienes de la Cruz Roja, representaciones diplomáticas, organismos amparados por convenios internacionales, instalaciones ferroviarias esenciales, monumentos o jardines históricos protegidos, centros docentes concertados y fundaciones o asociaciones de utilidad pública.

La exención solo se aplicará a los inmuebles incluidos expresamente en alguno de esos casos. Cuando en los padrones del IBI aparezcan bienes que puedan beneficiarse de estas exenciones, deberá solicitarse al ayuntamiento correspondiente un certificado que acredite el uso y destino de la finca, y posteriormente se trasladará la solicitud al Servicio Provincial de Recaudación para su tramitación.

El caso de la ciudad de Cáceres

La ciudad de Cáceres disfruta desde el pasado 2025 de una rebaja de este tributo que fue impulsada por el alcalde, Rafa Mateos, y su equipo y fue apoyada por el Grupo Municipal de Vox. Pese a esto, en la última campaña lograron recaudar más dinero. Ahora, con el nuevo acuerdo presupuestario entre los mismos partidos, se ha planteado una nueva rebaja fiscal de este impuesto: "El objetivo es devolverlo al precio que tenía en 2019, antes de que entrase el PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres", señalaron el día de la presentación.