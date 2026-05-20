Una gran marcha de 1,5 kilómetros en Monfortinho exige hoy la autovía directa entre Cáceres y Portugal

La frontera de Monfortinho volverá a convertirse este miércoles en punto de encuentro de Extremadura y Portugal. La Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura y Beira Baixa ha convocado la primera concentración ibérica para reclamar el impulso definitivo de la conexión por autovía entre Moraleja y Castelo Branco, una infraestructura presentada por sus promotores como clave para acercar Madrid y Lisboa por el norte extremeño y la Beira Baixa.

La movilización se celebrará bajo el lema "Autovía de la Esperanza" y con una reivindicación concreta: "Inicio de las obras ¡ya! en 2026". La convocatoria busca reunir a vecinos, alcaldes, empresarios, asociaciones y representantes institucionales de ambos lados de la frontera en torno a una demanda que la organización vincula directamente con la lucha contra la despoblación.

Autobuses desde cuatro puntos extremeños

La salida organizada desde Extremadura incluye autobuses desde Plasencia, Coria, Navalmoral de la Mata y Moraleja. Según la información difundida por los convocantes, el primer autobús está completo y quedan plazas en un segundo vehículo.

Las salidas previstas son a las 16.00 horas desde el Hotel Moya, en Navalmoral; a las 17.00 horas desde el Parque de los Pinos, en Plasencia; a las 17.45 horas desde el Hotel Montesol, en Coria; y a las 18.10 horas desde el Centro de Formación del Medio Rural, en Moraleja. Las inscripciones se realizan por WhatsApp en el teléfono 618 959 260, indicando nombre completo, teléfono y localidad desde la que se sube al autobús.

El programa en Monfortinho

El punto de encuentro será el recinto multiusos de las Termas de Monfortinho, situado a unos 1.500 metros del Puente Internacional. La llegada de participantes y autoridades está prevista entre las 18.30 y las 18.45 horas, en horario español.

Ángel García Collado

Antes del acto central habrá actividades musicales y un detalle gastronómico luso-extremeño. La organización anuncia la participación de grupos musicales y de música tradicional portuguesa, además de la presencia de medios de comunicación de Extremadura, Beira Baixa, Centro de Portugal, Madrid y Lisboa. El canutazo para los medios está convocado a las 19.15 horas, junto al palco y delante del roll-up del acto.

Cuatro intervenciones y marcha al puente

La concentración autorizada comenzará a las 19.30 horas con cuatro intervenciones breves desde el atril del palco. Está prevista la participación de Elza Maria Gonçalves, presidenta de la Câmara Municipal de Idanha-a-Nova; Leopoldo Rodrigues, presidente de la Câmara Municipal de Castelo Branco; Francisco Martín, portavoz de la ATE Norte de Extremadura y Beira Baixa; y Julio César Herrero, alcalde de Moraleja.

A las 19.40 horas arrancará la manifestación autorizada, con un recorrido aproximado de 1,5 kilómetros hasta completar el Puente Internacional de Monfortinho. Según el programa, la marcha estará abierta y cerrada por vehículos de la GNR, la Guardia Nacional Republicana de Portugal. El final de la concentración se calcula hacia las 20.45 horas, con regreso posterior al aparcamiento para la vuelta en autobuses.

Presión política tras la concentración

La protesta no será el final de la agenda reivindicativa. Según la organización, la Câmara Municipal de Castelo Branco ha confirmado que el jueves 28 de mayo comenzarán en Lisboa los diálogos con los grupos parlamentarios en la Assembleia da República de Portugal. La ATE sostiene además que en los primeros diez días de junio está previsto celebrar en Mérida el último diálogo o reunión con Unidas por Extremadura.

El objetivo de estos contactos es mantener la presión institucional en los dos países para que la conexión entre la EX-A1 y la A-23 deje de ser una promesa pendiente. En la convocatoria, los promotores resumen el mensaje con otra frase dirigida a los territorios de frontera: "Ser menos no resta derechos".

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Precisamente, en un artículo publicado por el diario Expresso, el presidente de la Cámara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, defiende la conexión IC31-EX-A1 como un corredor estratégico para Extremadura y la Beira Baixa. La reivindicación coincide con la protesta ibérica convocada este miércoles en Monfortinho. Rodrigues, ha defendido que este eje no debe interpretarse como una simple carretera ni como una obra de interés local, sino como una infraestructura estratégica para la cohesión entre Portugal y España.

Sostiene que esta conexión representa "un imperativo de soberanía territorial", "un pilar fundamental de la cohesión ibérica" y "un acto de profunda y tardía justicia" con el interior. El mensaje llega en vísperas de la concentración ibérica convocada este miércoles, 20 de mayo, en Monfortinho para reclamar el avance de la autovía.

La ATE, 40 organizaciones y una demanda común

El dirigente portugués enmarca la reivindicación en el trabajo de la Alianza Territorial Europea Norte de Extremadura y Beira Baixa, constituida en 2023 en Cáceres. Según recuerda, la entidad agrupa a 40 organizaciones, entre ellas el municipio de Castelo Branco, y reclama la materialización de esta conexión entre ambos territorios.

Rodrigues insiste en que no se trata de una petición aislada de una autarquía ni de una iniciativa vinculada a un color político concreto. A su juicio, es un movimiento ciudadano que reúne a empresarios, población, sociedad civil y representantes locales en torno a una región que "se niega a ser olvidada".

El presidente de Castelo Branco subraya que Beira Baixa y Extremadura atraviesan un momento de especial unidad en torno a esta demanda. "Nunca nuestras dos regiones estuvieron tan cerca, tan cohesionadas y tan unidas", afirma en el texto.

Monfortinho como escaparate de la protesta

La frontera de Monfortinho será este miércoles el escenario de esa presión conjunta. Rodrigues presenta la concentración ibérica como una señal de unidad en torno a una conexión viaria con perfil de autovía, de cuatro carriles, llamada a unir los dos países por el norte extremeño y el interior portugués.

El presidente de Castelo Branco valora la apertura mostrada por el Gobierno portugués al mantener esta obra en la agenda estratégica del país, pero advierte de que ya no hay margen para seguir aplazando decisiones. Según sostiene, los sucesivos estudios realizados y revisados durante décadas han probado la viabilidad, la necesidad y el impacto positivo de la infraestructura.

Por eso, reclama pasar de los estudios a la ejecución técnica y financiera. "Es tiempo de parar de analizar lo que ya es evidente", plantea Rodrigues, que pide una decisión política firme para que el proyecto avance hacia el inicio de las obras.

El desequilibrio entre España y Portugal

Uno de los puntos centrales del artículo es el distinto grado de avance a ambos lados de la frontera. Rodrigues sostiene que España ya ha hecho buena parte del esfuerzo, al extender la autovía que nace en Madrid hasta unos 20 kilómetros de la frontera con la Beira Baixa.

El tramo pendiente, según su exposición, corresponde ahora a la continuidad portuguesa hasta la A-23, en Castelo Branco, a través del IC31. Para el presidente de la Cámara Municipal, ese vacío no es solo una carencia de la red de carreteras, sino una barrera que Portugal debe eliminar para completar un corredor internacional de alta capacidad.

La infraestructura se plantea así como una pieza clave para acercar Madrid y Lisboa por el norte de Extremadura, con efectos directos sobre la movilidad, el transporte de mercancías y la competitividad de los territorios de frontera.

El Mundial de 2030 y el futuro de la Raya

Rodrigues vincula además la urgencia del proyecto con la organización conjunta del Mundial de Fútbol de 2030. Según defiende, el campeonato exigirá una red moderna entre Lisboa y Madrid, y este eje podría convertirse en una de las conexiones más directas y eficientes para el movimiento de personas y logística.

El presidente de Castelo Branco también apunta a otros posibles efectos de la autovía: atracción de inversión productiva, creación de empleo cualificado, mejora de la seguridad vial, impulso al turismo, apoyo a la industria, la agricultura y las exportaciones, y mayor movilidad para la enseñanza superior, la ciencia y la innovación.

En su diagnóstico, el interior no reclama privilegios. Rodrigues lo formula como una exigencia de igualdad: condiciones justas para competir, crecer y ofrecer futuro a sus poblaciones.

Más de 20 años de espera

El artículo concluye con una llamada a la acción tras más de dos décadas de debate sobre esta conexión. El presidente de Castelo Branco reclama una calendarización rigurosa y un compromiso financiero firme de ambos gobiernos.

Para Rodrigues, el eje IC31-EX-A1 es "el motor de la cohesión ibérica" y la garantía de que Beira Baixa y Extremadura queden conectadas al futuro que merecen. Una idea que este miércoles volverá a ponerse sobre la mesa en Monfortinho, donde la protesta busca convertir una antigua reivindicación de la Raya en prioridad política.