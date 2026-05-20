Guardiola explica al ministro Puente qué tiene que hacer para unir Cáceres con Portugal por autovía

María Guardiola ha elevado la presión sobre el Gobierno de España para desbloquear una de las infraestructuras históricas del norte extremeño. La presidenta de la Junta de Extremadura ha enviado este miércoles una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que reclama que el acuerdo bilateral con Portugal quede firmado en el mes de julio. La petición afecta a la prolongación de la EX-A1 entre Moraleja y la frontera hispano-lusa, un tramo llamado a completar la conexión por autovía hacia el país vecino y a mejorar el corredor entre Madrid y Lisboa por el norte de la provincia de Cáceres. Para la Junta, la firma del convenio es el paso necesario para poder avanzar en el proyecto.

Según el Ejecutivo autonómico, esta misiva supone ya el cuarto requerimiento al Gobierno central para que rubrique un convenio que la Junta considera imprescindible. Guardiola sostiene que han pasado tres meses desde que Extremadura remitió el borrador del acuerdo y que aún no existe "un calendario, ni siquiera aproximado".

El borrador, remitido en febrero

En la carta, la presidenta extremeña recuerda que el 27 de febrero la Junta de Extremadura envió al Ministerio de Asuntos Exteriores el borrador del acuerdo bilateral. Ante la falta de noticias, el 10 de abril el Gobierno regional volvió a interesarse por el estado del trámite.

La respuesta recibida, según recoge la misiva, fue que Exteriores estaba en contacto con el Ministerio de Transportes y que el expediente avanzaba lentamente. A finales de abril, añade Guardiola, el entonces consejero competente trasladó personalmente al delegado del Gobierno en Extremadura la importancia y la urgencia del expediente.

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La presidenta resume ahora la petición en una fecha: mes de julio. "No le pedimos una cumbre ni un acto ni un anuncio", traslada al ministro. Lo que reclama, según la carta, es que Transportes impulse la firma del acuerdo cuyo borrador conocen los ministerios desde febrero.

Una autovía pendiente en la Raya

La prolongación de la autovía autonómica EX-A1 entre Moraleja y la frontera con Portugal es una reivindicación de largo recorrido en la provincia de Cáceres. Su desarrollo afectaría especialmente a municipios del norte extremeño y de la Raya, donde la conexión con Portugal se interpreta como una vía de comunicación, pero también como una oportunidad económica y territorial.

El proyecto no solo tiene una lectura regional. La Junta lo vincula a la conexión por carretera entre Madrid y Lisboa, con Extremadura como paso natural entre ambos países. Esa visión explica que el Ejecutivo autonómico insista en que la infraestructura no debe quedar reducida a una obra local, sino a una pieza estratégica del suroeste peninsular.

Guardiola ha aprovechado la carta para advertir de que la autovía es, en su opinión, "una obligación europea de los dos Estados ibéricos", además de "una pieza que falta" en la red de comunicaciones del suroeste y "una deuda" con Extremadura.

El tramo extremeño y el encaje internacional

La tramitación de la carretera tiene dos planos. Por un lado, la Junta debe avanzar en el desarrollo del tramo extremeño entre Moraleja y la frontera. Por otro, al tratarse de una conexión internacional, el enlace con Portugal necesita coordinación entre ambos Estados.

Ese es el punto que centra ahora la reclamación de Guardiola. La presidenta no pide al Ministerio un nuevo anuncio político, sino que impulse el convenio bilateral para desbloquear el expediente y permitir que el proyecto siga su recorrido administrativo y técnico.

Toni Gudiel

El mensaje llega en un momento en el que las infraestructuras vuelven a marcar la agenda extremeña. La región acumula años de reivindicaciones en materia ferroviaria, logística y de conexiones por carretera con Portugal. En ese mapa, la EX-A1 se ha convertido en una demanda especialmente sensible para el norte de Cáceres, donde empresarios, ayuntamientos y colectivos sociales han defendido su impacto sobre la movilidad, el turismo y el transporte de mercancías.

Presión política al Ministerio

La carta sitúa ahora la responsabilidad inmediata en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Guardiola dirige la reclamación a Óscar Puente, pero el trámite implica también al Ministerio de Asuntos Exteriores, al tratarse de un acuerdo entre España y Portugal.

Ángel García Collado

La Junta insiste en que el calendario no puede seguir abierto de forma indefinida. De ahí que haya fijado julio como fecha límite política para que el acuerdo esté firmado. A partir de ese punto, el Gobierno extremeño quiere disponer de una base jurídica que permita continuar con la prolongación de la autovía hacia la frontera.

Para Extremadura, el desbloqueo de la EX-A1 sería un paso relevante en la relación transfronteriza. Para el Gobierno central, la carta añade presión en un asunto que no afecta solo a carreteras, sino también a la cooperación institucional con Portugal y al papel de la región en los corredores ibéricos. La petición de Guardiola se produce el mismo día (este miércoles) en que la Alianza Territorial Europea se manifiesta en Monfortinho para exigir la conexión directa entre Cáceres y el país luso.