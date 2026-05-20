Laureano León abre la puerta a declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha señalado este miércoles que la Cruz de los Caídos de la Plaza de América de Cáceres podría reunir los requisitos para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC), en un momento en el que su futuro está condicionado por varios procedimientos administrativos en paralelo.

"Desde luego, mi apreciación es que sí reúne las condiciones" Laureano León

Expediente

León ha subrayado que el expediente de protección patrimonial “está en marcha” y que su tramitación seguirá el cauce ordinario hasta su conclusión, momento en el que se determinará si procede o no la declaración como BIC en función de los informes técnicos. “Es un proceso que está en marcha y seguirá como hasta ahora”, ha indicado antes de comparecer en la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea de Extremadura.

A título personal, el consejero ha defendido que el monumento sí cumpliría con los requisitos necesarios para su protección como BIC. “Desde luego mi apreciación es que sí reúne las condiciones”, ha afirmado, aunque ha insistido en que la decisión final será técnica y no política. "Desde luego, mi apreciación es que sí reúne las condiciones; pero cuando se culmine el procedimiento se planteará la declaración o no de BIC conforme a los informes técnicos", recoge EFE, a preguntas de los medios, antes de la mencionada comparecencia.

La eventual protección como BIC se produce en un contexto de fuerte controversia institucional. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha incluido la Cruz de los Caídos en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, lo que implica su retirada del espacio público.

Recurso

Sin embargo, esta decisión ya ha sido recurrida. Vox Extremadura ha presentado esta misma semana un recurso de alzada contra la resolución estatal, al considerar que es “injustificada, desproporcionada y contraria a Derecho”. La formación sostiene que no existe acreditación de exaltación política en el monumento y cuestiona el peso del informe técnico municipal del Ayuntamiento de Cáceres.

El recurso ha sido interpuesto por la diputada y portavoz parlamentaria de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, junto al portavoz municipal, Eduardo Gutiérrez. La formación defiende que la Cruz no contiene inscripciones ni simbología actualmente que pueda interpretarse como exaltación política.

En paralelo, el Ayuntamiento de Cáceres también ha activado su propia vía de oposición a la resolución estatal. El alcalde popular, Rafael Mateos, ya anunció en abril que el consistorio recurriría la decisión del Gobierno central, al considerar que la Cruz forma parte del patrimonio urbano de la ciudad y está protegida por el planeamiento municipal.

Mateos ha defendido además que la percepción mayoritaria de la ciudadanía no identifica la Cruz de los Caídos como un símbolo de exaltación política, y ha cuestionado algunos de los informes que sustentan la decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Con estos frentes abiertos —expediente de protección como BIC, recurso del Ayuntamiento y recurso de Vox— el futuro de la Cruz de los Caídos de Cáceres queda ahora pendiente de decisiones administrativas y técnicas que serán determinantes para su continuidad en el espacio público de la ciudad.