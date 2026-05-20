Luz, agua, medicinas y urgencias familiares: así repartirá Cáceres 1,3 millones en ayudas sociales

El Ayuntamiento de Cáceres destinará en 2026 1.284.246,44 euros a ayudas sociales a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas). El Consejo Rector extraordinario, presidido este martes por el alcalde, Rafa Mateos, ha aprobado las bases de tres convocatorias dirigidas a familias con menos recursos: las prestaciones económicas de emergencia social, las ayudas para garantizar el acceso a suministros mínimos vitales y las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias.

El objetivo, según ha señalado el regidor, es articular "un sistema coherente de protección económica para las familias con menos recursos de la ciudad en 2026". Mateos ha explicado que cada línea responde a una necesidad distinta: las ayudas de suministros se destinan a gastos básicos de la vivienda, las de contingencia atienden situaciones urgentes y no periódicas, y las prestaciones del Imas funcionan como un recurso municipal subsidiario y complementario de otras ayudas.

Luz, agua, gas y butano

La convocatoria con mayor dotación será la de prestaciones económicas de emergencia social del Imas, con 435.000 euros. Estas ayudas podrán destinarse a necesidades generales, productos farmacéuticos, leche maternizada y alojamiento alternativo. El Ayuntamiento ha indicado que este año se ha reajustado la cuantía para hacerla "más efectiva y realista" y adaptarla al contexto social actual.

El consistorio ha recordado que estas prestaciones nacieron en 2016, cuando aún no existía el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada autonómica no llegaba a tantas unidades familiares en situación de vulnerabilidad. Ahora, según ha señalado, son precisamente esas dos vías las que concentran mayor demanda, mientras que la partida municipal del IMAS no se ha agotado en los últimos años.

Otra de las líneas aprobadas reserva 367.072,60 euros para garantizar el acceso a los suministros mínimos vitales de la vivienda habitual. Esta convocatoria cuenta con financiación autonómica procedente de los Programas de Colaboración Económica Municipal (PCEM) y cubrirá gastos de energía eléctrica, gas natural y propano, agua potable, altas y reconexiones por interrupción del suministro, así como gas butano.

Facturas pendientes y situaciones urgentes

Las bases contemplan también el abono de facturas impagadas con independencia de la fecha de emisión y del periodo de facturación. En el caso de facturas ya abonadas, la ayuda se limitará a las emitidas en el último trimestre de 2025 y durante 2026.

A estas dos convocatorias se suma la línea de ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, pensada para situaciones excepcionales, urgentes y no periódicas que puedan afectar a familias o personas en situación de vulnerabilidad en el término municipal de Cáceres.

Con estas tres líneas, el ayuntamiento ha querido concentrar la respuesta social en necesidades muy concretas: pagar suministros básicos, atender emergencias familiares, cubrir gastos farmacéuticos o garantizar una alternativa habitacional cuando la situación lo requiera. La aprobación de las bases supone el paso previo para que las personas beneficiarias puedan solicitar las ayudas durante 2026.