De la memoria al móvil: más de 600 vecinos se suman a los talleres de barrio en Cáceres

La concejala del área, Jacobi Ceballos, ha explicado en la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular que las actividades se han desarrollado en los cinco distritos de la ciudad y han reunido propuestas muy diversas, desde talleres de memoria y folklore hasta sesiones sobre uso de la tecnología móvil o rutas medioambientales por el entorno de Cáceres.

Estas últimas, según ha destacado Ceballos, han vuelto a tener una gran respuesta vecinal y "edición tras edición incrementan el número de participantes que apuestan por conocer mejor nuestra ciudad y fomentar los hábitos de vida saludables".

Un cierre para hacer comunidad

El acto de clausura tendrá lugar este jueves, a las 18.30 horas, en la Casa de Cultura de Rodríguez Moñino. Allí se realizará una breve muestra de los resultados de los talleres, se entregará un diploma acreditativo a los participantes y se compartirá una merienda como punto final del curso.

Comisión Informativa de Participación Ciudadana, Barrios y Universidad Popular. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

La concejala ha defendido que el programa ha sido "una pieza clave para el fomento de la participación activa y el fortalecimiento del tejido social en nuestra comunidad". En ese sentido, ha señalado que la jornada final no se ha planteado solo como un cierre formal, sino como un encuentro para celebrar el trabajo realizado y reconocer la implicación de quienes han formado parte de la iniciativa.

La idea, según ha añadido Ceballos, es crear un espacio cercano en el que participantes, técnicos y representantes políticos puedan compartir impresiones "de manera horizontal y cercana". Más allá de los talleres, el Ayuntamiento quiere subrayar el papel de estos espacios como lugares de convivencia, aprendizaje y relación entre vecinos.

Flores en Caleros

La Concejalía de Participación Ciudadana y Universidad Popular también propondrá el proyecto Flores en Caleros como candidato a los II Premios Aupex a la Transformación Social, dentro de la categoría de Iniciativa Social.

Estos galardones, impulsados por la Asociación de Universidades Populares, reconocen proyectos que estén generando impacto social en Extremadura en ámbitos como la cultura, la educación, la tecnología, el empleo, la igualdad, la salud o el desarrollo sostenible.

El Ayuntamiento presentará un dossier informativo para defender la candidatura de Flores en Caleros, una iniciativa en la que mujeres de distintos barrios de Cáceres se unen para confeccionar flores, mandalas y otros elementos decorativos con los que ornamentar la emblemática calle Caleros durante la procesión de Bajada de la Virgen de la Montaña.

Para Ceballos, este proyecto es "un ejemplo de cómo tejer comunidad, de cómo establecer lazos entre barrios y de cómo los vecinos y vecinas se unen para reforzar tradiciones, haciendo de las asociaciones espacios de cohesión social".