Nuestro pasado
Un mes decisivo en Cáceres: la Lotería del Niño, un estreno en la prensa y la salida de Humarán
Enero de 1972 reunió acontecimientos sociales, culturales y deportivos que dejaron huella en la ciudad
El mes de enero de 1972 estuvo marcado en Cáceres por varias noticias que tuvieron gran repercusión social, cultural y deportiva en la ciudad. Uno de los acontecimientos más celebrados fue el reparto de siete millones de pesetas correspondientes al sorteo de la Lotería del Niño, una cantidad que llevó la suerte a numerosos vecinos y que convirtió aquellos primeros días del año en motivo de alegría y conversación en calles, comercios y cafeterías cacereñas.
La fortuna coincidió además con novedades en el panorama informativo local. Durante ese mismo mes, la periodista Luisa Fernanda Navarro estrenó en El Periódico Extremadura la sección 'Con gafas femeninas', un espacio que nacía con la intención de ofrecer una mirada diferente sobre la actualidad y abordar cuestiones sociales desde una perspectiva femenina. La nueva sección supuso una incorporación destacada a las páginas del diario y reflejó la progresiva presencia de voces femeninas en el ámbito periodístico de la época.
Dimisión de Humarán y expectación en el Cacereño
En el terreno deportivo, enero también dejó movimientos importantes. Humarán presentó su dimisión como entrenador del Club Polideportivo Cacereño, poniendo fin a una etapa al frente del banquillo verdiblanco. La noticia generó expectación entre la afición y abrió un periodo de incertidumbre sobre el rumbo del equipo en plena competición. Así, entre premios millonarios, novedades en la prensa local y cambios en el deporte cacereño, enero de 1972 quedó como un mes especialmente intenso y recordado en la vida de la ciudad.
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