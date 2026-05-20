“Migrar no es un delito”: AMOEX responde a Vox tras el caso de empadronamientos en Cáceres

La Asociación Migrante Obrera de Extremadura (AMOEX) ha rechazado públicamente las declaraciones realizadas por la portavoz de Vox Extremadura, Inés Checa, tras la investigación policial sobre una presunta trama de empadronamientos fraudulentos en la provincia de Cáceres, y ha acusado a la formación de utilizar la inmigración para “fomentar el miedo y la confrontación social”.

Investigación

La polémica surge después de que Vox relacionara esta investigación —desarrollada en municipios como Plasencia y Malpartida de Plasencia en el marco de una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil— con el debate sobre las ayudas sociales municipales y las políticas migratorias del Gobierno central.

La formación liderada por Santiago Abascal ha registrado además una moción en el Ayuntamiento de Cáceres, que será debatida en el pleno de este jueves, en la que plantea endurecer los requisitos de acceso a ayudas sociales mediante criterios como el arraigo, el tiempo de residencia o la contribución al sistema.

En este contexto, Checa aseguró que la política migratoria del Ejecutivo estaría generando presión sobre los servicios públicos y favoreciendo, a su juicio, la actuación de mafias vinculadas al fraude en empadronamientos y a la inmigración irregular.

Frente a estas declaraciones, AMOEX sostiene que cualquier fraude debe investigarse y perseguirse, “independientemente de quién lo cometa”, pero considera que no puede utilizarse una investigación concreta para señalar colectivamente a miles de personas migrantes.

“Ninguna persona migrante es ilegal y migrar no constituye ningún delito”, subraya la asociación en un comunicado, en el que pide responsabilidad institucional y rechaza el uso de términos que contribuyan a la estigmatización de personas extranjeras.

'Distorsión'

La organización critica especialmente que se vincule la regularización de migrantes con delincuencia, fraude o colapso de los servicios públicos. A su juicio, este tipo de discursos “distorsionan la realidad” y generan rechazo hacia personas que ya viven y trabajan en la sociedad extremeña.

AMOEX defiende además que los procesos de regularización extraordinaria no fomentan el fraude, sino que permiten reducir la economía sumergida, combatir la explotación laboral y facilitar la incorporación de miles de personas al empleo formal y al sistema de cotizaciones.

La asociación también ha mostrado su preocupación por el debate abierto en torno a las ayudas sociales y recuerda que “la pobreza y la precariedad no tienen nacionalidad”, por lo que considera que las políticas públicas deben orientarse hacia la cohesión social y no hacia el señalamiento de colectivos vulnerables.

En esa línea, AMOEX alerta de que presentar a la población migrante como una amenaza "deteriora la convivencia y favorece actitudes xenófobas y discriminatorias".

La organización ha apelado además a la memoria histórica de Extremadura como tierra de emigración. “Miles de extremeños tuvieron que abandonar su tierra en busca de trabajo y oportunidades”, recuerda el colectivo, que pide construir una convivencia basada en la empatía y la solidaridad.

Por último, el presidente de AMOEX, Alejandro Peña, ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas e instituciones para rechazar los discursos de odio y defender los derechos fundamentales. “La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”.