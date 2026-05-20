Agenda cultural
Nadine Rodríguez gana la tercera temporada de 'Regias del Drag España' grabada en Cáceres: "Gracias a producción por dejarme vivir esta experiencia"
El proyecto, rodado en la provincia de Cáceres, ha destacado por la diversidad de sus participantes y sus propuestas escénicas
La artista drag flamenca almeriense Nadine Rodríguez, concursante de la tercera temporada de Regias del Drag España, se ha proclamado ganadora de esta edición. El reality drag independiente, emitido cada domingo en YouTube y grabado en la provincia de Cáceres, ha puesto fin a su temporada este pasado domingo 17 de mayo, coronando a Rodríguez como vencedora. En segundo lugar se situó Capria Black, la concursante más joven del certamen, quien fue evolucionando y ganando solidez semana tras semana hasta convertirse en una de las principales aspirantes al triunfo.
Palabras de gratitud tras su coronación
Tras conocerse el veredicto de las señoras de la casa, el jurado compuesto por Keunam, Estrella Xtravaganza, Jeneva, Margarita Kalifata y Nina Vagina, la almeriense quiso dirigirse al público con unas palabras de agradecimiento. "Me gustaría dar las gracias a una persona muy especial. Me caso en breves y se ha quedado preparando mi boda mientras yo estoy viviendo el sueño de mi vida. Lo amo con locura y gracias por estar apoyándome en todo lo que hago. Insisto, de verdad, gracias a producción por dejarme vivir esta experiencia".
Asimismo, Nina Vagina, presentadora y creadora del formato, ha querido agradecer a todas las personas que han formado parte de la temporada o que, de algún modo, han contribuido a su desarrollo. También ha dedicado unas palabras a la audiencia que ha seguido el reality, destacando su apoyo y su implicación a lo largo de la emisión.
Nueve concursantes, un mismo escenario de alto nivel
La tercera temporada comenzó a emitirse el 5 de abril y su episodio 0 superó las 100.000 visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en la entrega con mayor repercusión del formato hasta la fecha. El elenco estuvo formado por nueve participantes procedentes de distintos puntos de España e incluso del extranjero: Alexia The Night, Dama D’Night, Barda Petarda, Bombombun, Stella Marinera, Pietra Halliwell, LaKesiss, Capria Black y la ganadora, Nadine Rodríguez. A lo largo de la temporada, las concursantes ofrecieron numerosos espectáculos sobre el escenario, destacando por sus propuestas visuales, con vestuarios diseñados por ellas mismas, pelucas de gran tamaño y elementos escénicos originales. Sus actuaciones combinaron también acrobacias, coreografías y diferentes estilos de baile.
- La autovía Madrid-Lisboa por el norte de Cáceres agita Portugal antes de la protesta en Monfortinho
- Fiesta hasta el amanecer con los nuevos horarios de feria en Cáceres
- Zunzunegui, Nacho Cano y el relato de la Conquista, en el Palacio de Godoy de Cáceres
- El hallazgo de la Vía de la Plata obliga a rediseñar la Ronda Sureste de Cáceres
- Si eres de Cáceres, este domingo puedes sufrir un corte de luz: estas son las zonas afectadas
- La salida del principal inversor del parque acuático de Casar de Cáceres pone en jaque el proyecto: 'Nos ha dejado tirados
- Un edificio entero de tres plantas en plena plaza Mayor de Cáceres se transforma en seis apartamentos turísticos
- La fórmula del éxito de ‘Las Pekeprecios’: precios bajos, directos y una comunidad fiel en Cáceres