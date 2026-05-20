Dos años de los últimos conciertos de Robe en Cáceres: 15.000 personas volvieron a ensanchar el alma

Hay conciertos que terminan cuando se apagan las luces y otros que se quedan a vivir en una ciudad eternamente. El de Robe Iniesta en Cáceres pertenece a los segundos. Han pasado dos años desde aquel doblete de mayo de 2024 en el Recinto Hípico, dos noches que entonces se vivieron como una celebración enorme y que hoy, tras la muerte del músico el pasado diciembre, han adquirido otro peso. Han dejado de ser solo dos fechas en una gira para convertirse en memoria colectiva.

Cáceres guarda todavía el eco de aquellos días. Lo guarda en quienes hicieron cola desde media tarde, en quienes llegaron desde otros puntos de Extremadura y de media España, en quienes fueron con la camiseta negra de siempre y en quienes descubrieron allí que Robe no era solo una voz heredada de sus padres o de sus hermanos mayores. Era una forma de mirar. Una manera incómoda, luminosa y descarnada de poner música a lo que a veces no se sabe decir.

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El 17 y el 18 de mayo de 2024, más de 15.000 personas pasaron por el Recinto Hípico. Cáceres se llenó de visitantes, de coches, de bares con conversación de concierto, de hoteles apurados y de una sensación poco frecuente: la de que algo importante estaba ocurriendo en casa. No era una parada más de la gira Ni santos ni inocentes. Era Robe en Extremadura. Y eso, para muchos, tenía otra temperatura.

Una ciudad tomada por una voz

La primera noche tuvo algo de reencuentro. Robe acababa de cumplir 62 años y salió al escenario con una frase sencilla, casi seca, muy suya: "Buenas noches, gracias por venir". No hacía falta más. Enfrente tenía a miles de personas que no habían ido solo a escuchar canciones. Habían ido a reencontrarse con una parte de su propia biografía.

Sonó Destrozares y el concierto empezó a levantar vuelo. A partir de ahí, el Recinto Hípico dejó de ser un espacio de conciertos para convertirse en una especie de mapa sentimental. Había cuadrillas que llevaban décadas escuchándolo, parejas que habían hecho carretera, padres con hijos, jóvenes que habían llegado tarde a Extremoduro pero a tiempo de Robe, veteranos que cantaban cada verso con la certeza de quien ha envejecido acompañado por esas canciones.

Sobre el escenario estaban Álvaro Rodríguez, Carlitos Pérez, Alber Fuentes, Woody Amores, David Lerman y Lorenzo González, la banda que en los últimos años sostuvo ese universo sonoro entre el rock, la poesía, la rabia y la delicadeza. Robe no necesitaba grandes discursos. Su presencia bastaba. La voz, el gesto, la manera de caminar el escenario y ese punto de distancia que nunca impedía la emoción.

La segunda noche fue otra cosa

El sábado 18 tuvo un brillo distinto. Quienes estuvieron allí lo recuerdan como una noche más intensa, quizá porque el público ya sabía que estaba ante algo irrepetible, aunque nadie pudiera imaginar entonces hasta qué punto. Llegó gente de Madrid, Segovia, Alicante, Sevilla o Granada. Algunos ya tenían entradas para otros conciertos de la gira, pero querían verlo en Cáceres. Querían verlo cerca de su origen.

"Robe en su tierra es otra cosa", decía entonces un seguidor. La frase, con el paso del tiempo, se ha quedado como resumen involuntario de aquellas dos noches. Porque en Cáceres no tocaba solo un artista de gira. Tocaba alguien que, desde Plasencia, desde Extremadura, había conseguido convertir un acento, una herida y una manera áspera de estar en el mundo en patrimonio sentimental de varias generaciones.

La noche fue creciendo hasta convertirse en una descarga. Jesucristo García, Guerrero, los temas de su etapa en solitario y los himnos que el público hizo suyos fueron componiendo una liturgia laica. Había saltos, abrazos, ojos húmedos, puños en alto y silencios raros, de esos que aparecen cuando una multitud entiende al mismo tiempo que una canción está tocando algo muy íntimo.

Lo que queda dos años después

Dos años después, Cáceres recuerda aquellas noches sin necesidad de organizar una ceremonia. Basta con que suene una canción en un bar, con que alguien recupere un vídeo borroso en el móvil, con que aparezca una entrada guardada en un cajón o con que una conversación termine siempre en el mismo punto: "Yo estuve allí".

Ese es quizá el verdadero tamaño de aquel doble concierto. No solo los más de 15.000 asistentes, ni el impacto en la ciudad, ni el lleno del Recinto Hípico. Lo importante es que cada persona que estuvo allí conserva una versión propia de la noche. Para unos fue el último gran concierto de Robe en Extremadura. Para otros, la primera vez que lo vieron. Para muchos, una de esas experiencias que solo se entienden del todo cuando ya han pasado.

La muerte de Robe ha cambiado la forma de mirar aquel mayo de 2024. Lo que entonces fue celebración hoy también es memoria. Pero no una memoria triste del todo. Hay duelo, sí, porque su ausencia pesa. Pero también hay gratitud. La sensación de que Cáceres tuvo la suerte de despedirlo sin saber que lo estaba despidiendo. De verlo eléctrico, poético, suyo. De escucharlo cantar en la tierra donde todo empezó.

"Es nuestro tesoro", dijo un seguidor aquella noche. Dos años después, la frase sigue en pie. Robe ya no está, pero algo de él continúa sonando en Cáceres cada vez que alguien vuelve a aquellas dos noches y recuerda que, durante unas horas, la ciudad entera pareció ensanchar el alma.