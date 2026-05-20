La reparación de Leoncia espera luz verde en Cáceres para arrancar: "Está todo preparado"

La reparación de la estatua de Leoncia tendrá que esperar todavía. Dos semanas después del accidente que la dejó partida en la plaza de San Juan, durante el montaje del escenario de Womad, el arreglo de una de las esculturas más reconocibles del centro de Cáceres sigue pendiente de los trámites administrativos derivados del siniestro. José Antonio Calderón Silos, autor de la pieza y encargado de su restauración, ha explicado que la intervención está ya encarrilada desde el punto de vista técnico, pero aún no ha recibido la autorización definitiva para comenzar los trabajos.

"Está todo preparado", ha señalado el escultor. Calderón ha indicado que ya sabe dónde podría realizarse la reparación, quién colaboraría en el proceso y qué asesoramiento técnico necesitaría para devolver la figura a su estado original. Falta, sin embargo, el paso clave: que se dé luz verde al inicio de la restauración. "Estamos a falta de que nos digan: venga, adelante", ha resumido.

E. P.

El motivo del retraso está relacionado con el procedimiento abierto tras el accidente. Al estar identificado el conductor del camión que rompió la escultura, el ayuntamiento debe valorar ahora económicamente los daños para reclamar después el coste al causante del hecho o a su aseguradora. Calderón evita cargar contra los plazos y recuerda que este tipo de procesos suelen ser lentos. "Ha pasado relativamente poco tiempo y estas cosas suelen tardar", ha indicado.

Valoración de los daños

El escultor está preparando en estos momentos una valoración del daño sufrido por la pieza. Para ello está recabando información técnica y consultando con profesionales que ya han participado en reparaciones anteriores de la escultura. El objetivo es determinar el alcance real de la intervención y ajustar el presupuesto antes de que el expediente pueda seguir avanzando.

La situación no es sencilla. Leoncia se rompió por una zona especialmente delicada, la parte baja de las piernas, que ya había sido reparada y reforzada en anteriores ocasiones. El impacto del camión no solo quebró la figura, sino que también pudo deformar parte de la estructura tras la caída. "La escultura tiene un daño considerable", ha advertido Calderón.

El trabajo, según explica, no consistirá únicamente en soldar la pieza rota. Habrá que devolver los elementos deformados a su posición, trabajar la base, realizar nuevas soldaduras y reforzar el conjunto con elementos de acero inoxidable y resina.

Un mes de plazo

En el primer momento, el propio escultor confiaba en que la reparación pudiera resolverse en unas tres semanas o, como mucho, en un mes. Ahora, con los trámites aún pendientes, el calendario se ha enfriado. Calderón calcula que, si las instituciones dan pronto el visto bueno, la intervención podría completarse en torno a un mes desde el inicio efectivo de los trabajos.

Después ha matizado que, si se autoriza ya la reparación y no surge ningún imprevisto técnico, "en un mes podría estar". El plazo dependerá, en cualquier caso, de cuándo se desbloquee la parte administrativa y de lo que revele la valoración definitiva de los daños.

El autor de Leoncia mantiene la disposición a incorporarse desde el primer momento al proceso de restauración para agilizar la vuelta de la escultura a la plaza de San Juan. La pieza fue retirada el pasado 4 de mayo después de que un camión la golpeara durante los trabajos de montaje del escenario de Womad. En el lugar permanecieron los pies y parte del anclaje, mientras el entorno quedó vallado por seguridad.

Una pieza castigada

La escultura de Leoncia, instalada en 1999 con motivo del 75 aniversario de El Periódico Extremadura, ha sufrido varios percances desde su colocación en la plaza de San Juan. La última reparación ya había reforzado el anclaje para evitar daños por actos vandálicos, pero el impacto de un vehículo pesado volvió a partir la pieza por una de sus zonas más vulnerables.

Calderón ya defendió tras el accidente que la figura debe regresar al mismo lugar, por ser el punto donde la ciudad la reconoce y donde ha formado parte de la memoria cotidiana del centro durante casi tres décadas. Ahora, el regreso no depende tanto de la solución artística, que el escultor ve posible, como del cierre de los trámites previos. Leoncia puede arreglarse, pero antes habrá que poner precio al daño y resolver quién asume el coste de devolverla a San Juan.