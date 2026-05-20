Lo que tienes que saber para desmelenarte en la Feria de Cáceres: conciertos gratis de Antonio José y Nueva Línea para 12.000 personas y la reaparición de Roca Rey

La Feria de San Fernando vuelve a apostar por la música en directo como uno de sus principales reclamos para cacereños y visitantes. El Ayuntamiento de Cáceres ha programado dos grandes noches de conciertos gratuitos en el Recinto Hípico, con artistas nacionales, nombres emergentes y presencia local.

La primera cita será el jueves 28 de mayo, con la orquesta Nueva Línea, Paco Pil y Brisa. El sábado 30 será el turno de Antonio José, acompañado por Cherry Coke. Los conciertos comenzarán a partir de las 20.30 horas y el recinto abrirá sus puertas desde las 20.00.

La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, ha destacado que el objetivo es que "todo el mundo pueda disfrutar de la cultura y la música de calidad". Carrasco ha presentado la programación junto al representante de Deep Delay Producciones, Antonio Campos, y ha subrayado que la gratuidad busca que la feria no suponga un gasto añadido para los ciudadanos.

Invitaciones obligatorias pese a ser gratis

Aunque el acceso no tendrá coste, será necesario descargar invitación a través de MonsterTicket. La organización permitirá obtener una entrada por persona para ordenar la asistencia y controlar el aforo del Recinto Hípico, que tiene capacidad para 12.000 personas.

El sistema pretende evitar aglomeraciones en una de las citas más esperadas de la feria. También se informará de las novedades a través del perfil oficial de Instagram @concierto_feria_caceres_2026 y de las redes sociales municipales.

Nueva Línea, Paco Pil y Brisa abren el cartel

La noche del jueves 28 tendrá como principal atractivo a Nueva Línea, la orquesta canaria que ha ganado popularidad en redes sociales por sus versiones de clásicos adaptadas a ritmos latinos como el merengue. Entre los temas más esperados estarán "Un beso" y "Noche de copas", dos canciones que han impulsado su repercusión en plataformas digitales.

El cartel se completará con Paco Pil, uno de los nombres reconocibles de la escena DJ nacional, y Brisa, artista emergente orientada al público joven. La combinación busca abrir la feria musical con una propuesta festiva, bailable y pensada para públicos distintos.

Antonio José y Cherry Coke para el día grande

El sábado 30, festividad de San Fernando, el protagonismo recaerá en Antonio José. El artista cordobés, ganador de "La Voz España", llega a Cáceres como uno de los nombres consolidados del pop español y con un repertorio conocido por un público amplio.

Ángel García Collado

La noche se completará con Cherry Coke, artista local que refuerza la presencia de talento cacereño en el programa. La concejala de Festejos ha defendido esta apuesta por combinar artistas reconocidos a nivel nacional con propuestas de la ciudad, dentro de una feria que busca ser también escaparate para la escena musical local.

Atracciones, casetas y feria hasta la madrugada

La música no será el único foco de las Ferias y Fiestas de San Fernando. El recinto ferial volverá a concentrar atracciones para los más pequeños, casetas, baile y restauración hasta la madrugada. El encendido de la portada y el castillo de fuegos artificiales marcarán el arranque oficial del ambiente más esperado en El Ferial.

Durante estos días, las casetas serán uno de los puntos de encuentro para familias, grupos de amigos y visitantes llegados desde otros municipios de la provincia. La feria mantiene así su carácter popular: comida, música, paseo, atracciones y una programación que intenta cubrir todas las edades.

Toros, hípica y accesos al recinto

La Feria de San Fernando conserva además otros atractivos tradicionales, como los festejos taurinos en la plaza de la Era de los Mártires y las actividades deportivas vinculadas al recinto hípico. La programación taurina se celebrará los días 28, 29 y 31 de mayo, con carteles que combinan figuras nacionales y presencia extremeña.

El torero peruano Roca Rey, gracias a la empresa Lances de Futuro de la mano del empresario José María Garzón, volverá así a la ciudad después de participar el pasado año en una tarde de triple puerta grande junto a Ginés Marín y Antonio Ferrera. Su actuación está prevista para el viernes 29 de mayo, a partir de las 19.00 horas, en uno de los carteles de mayor tirón de la feria, junto a Juan Ortega, que regresará tras haber toreado en las dos últimas ferias, y Marco Pérez, que se presentará ese día en Cáceres, con toros de Juan Pedro Domecq.

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La programación se completará con otros dos festejos: el jueves 28 de mayo será el turno para una novillada con picadores que tendrá "sabor extremeño". En ella se lidiarán reses de Macandro y figuran en el cartel Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez. Estos dos últimos son cacereños y entrenan habitualmente en la plaza de toros de su ciudad, por lo que la cita tendrá un componente especial para ambos. Bastos, por su parte, es portugués y pertenece a la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz.

La feria se cerrará el domingo 31 de mayo con otro cartel de lujo formado por Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Julio Méndez, que tomará la alternativa en la Era de los Mártires. El festejo tendrá un especial interés para la afición local por el doctorado del novillero cacereño, formado en la Escuela Taurina de Badajoz, y por la presencia de dos matadores extremeños ya consolidados. Esa tarde se lidiarán toros de El Pilar y Puerto de San Lorenzo.

El acceso más habitual a El Ferial es la carretera N-630. En estas fechas suele reforzarse el transporte público con servicios especiales de autobús, aunque los horarios concretos deberán consultarse en la información municipal y en los canales oficiales de movilidad.