Un vecino de Cáceres cobra 1.855 euros en el Euromillones y se queda a un número del bote

La escena llegó casi al final del día, cuando ya quedaban pocos clientes por pasar por el mostrador. En el Estanco de Colón de Cáceres, que gestiona Coque Sánchez, se cobró este miércoles por la noche un premio de 1.855,77 euros del Euromillones correspondiente al sorteo del martes.

El boleto tenía cuatro números y dos estrellas. Es decir, se quedó a un solo número de entrar en la categoría máxima del sorteo, en la que había un bote de 92 millones de euros. La combinación ganadora del 19 de mayo fue 02, 12, 20, 38 y 45, con las estrellas 02 y 05.

"Acaba de venir el último cliente de la noche a cobrar este Euromillones", explicó el responsable del establecimiento tras comprobar el premio. La cantidad no cambia una vida, pero sí alegra una semana. Y más cuando el boleto se quedó tan cerca de una cifra millonaria.

Cuatro aciertos y dos estrellas

La categoría de cuatro números y dos estrellas dejó un premio de 1.855,77 euros en el sorteo del martes. No hubo acertantes de primera categoría, por lo que el bote quedó acumulado para el siguiente sorteo.

El detalle que convierte el premio en noticia es la cercanía al gran bote. El cliente no llegó a los cinco números y dos estrellas, pero sí alcanzó una de las categorías más llamativas para los jugadores habituales del Euromillones: suficiente para celebrar, y también para pensar durante unos segundos en el número que faltó.

El boleto sellado. / Cedida a El Periódico

En el Estanco de Colón, la anécdota se vivió con esa mezcla de alegría y vértigo que dejan los premios cuando pasan cerca. "Le ha faltado un número para haberse llevado 92 o 94 millones", resumían desde el establecimiento.

La racha de Cáceres

El premio del Estanco de Colón llega justo después de otro golpe de suerte en Cáceres. En el sorteo de La Primitiva del lunes 18 de mayo, un boleto de primera categoría, con seis aciertos, fue validado en la Administración número 8 de Cáceres, situada en la calle Catedrático Antonio Silva, en Fuente del Oro, y obtuvo 376.877,68 euros.

Con ese antecedente tan reciente, la frase salió casi sola en el estanco: "La suerte nos está rondando en Cáceres esta semana". Primero Fuente del Oro y ahora Colón, dos puntos de la ciudad unidos por una racha que ha animado la conversación entre quienes prueban suerte en loterías, apuestas y sorteos.

Un pellizco y una historia

El Euromillones mantiene cada martes y viernes su tirón entre los jugadores. Esta vez, Cáceres no se llevó el gran bote, pero sí una historia de las que funcionan en la barra, en el barrio y en el mostrador: un cliente que llega a última hora, un boleto que pita con premio y una combinación que estuvo a un número de cambiarlo todo.

El premio cobrado en el Estanco de Colón no tiene la dimensión del de Fuente del Oro, pero confirma una semana dulce para la suerte en la capital cacereña. Y en estos casos, aunque el bote quede lejos por un número, 1.855,77 euros siguen siendo una buena forma de terminar la noche.