16 pymes de Cáceres podrán probar gratis IA, ahorro de agua y eficiencia energética

La Cámara de Comercio de Cáceres ha abierto el plazo de inscripción al programa ASCA, siglas de Accelerating Smart Capacities in Agroindustry, una iniciativa europea financiada por Interreg Sudoe para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación de las pymes agroalimentarias.

La convocatoria permitirá seleccionar a 16 empresas de la provincia de Cáceres, que podrán acceder de forma gratuita a un itinerario de apoyo pensado para acompañarlas desde la formación inicial hasta la posible puesta en marcha de soluciones aplicadas a su propio negocio.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 10 de junio de 2026. La selección se realizará por orden de entrada y siempre que las empresas cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que la fecha de inscripción puede resultar decisiva.

De la teoría al problema real de cada empresa

El programa arranca con una formación especializada online de 30 horas. Los contenidos se centran en ámbitos que ya forman parte de la agenda diaria del sector agroalimentario: digitalización, inteligencia artificial, eficiencia energética, gestión del agua y economía circular.

Imagen del programa. / Cedida a El Periódico

La primera fase podrá realizarse de forma independiente. Es decir, una empresa puede quedarse solo en ese bloque formativo si lo considera suficiente para detectar oportunidades de mejora o preparar futuros cambios en sus procesos.

Las compañías que quieran avanzar podrán continuar después con nuevas acciones del programa, entre ellas asesoramiento individualizado por parte de expertos y el desarrollo de proyectos piloto en colaboración con estudiantes de la Universidad de Extremadura. La idea es que esos trabajos no se queden en un ejercicio académico, sino que respondan a retos reales de la empresa.

La lectura extremeña: agua, costes y relevo tecnológico

El interés de ASCA para Extremadura está en su enfoque práctico. Para muchas pymes agroalimentarias, hablar de innovación no significa necesariamente comprar maquinaria compleja o hacer grandes inversiones inmediatas. Puede empezar por medir mejor los consumos, ordenar datos, reducir desperdicios, automatizar una parte del proceso o encontrar una solución viable para gastar menos agua o energía.

En un territorio con peso agroalimentario y con empresas dispersas por comarcas rurales, este tipo de programas también busca acercar el conocimiento técnico a negocios que no siempre tienen departamentos propios de innovación. De ahí que el puente con la universidad sea una de las claves: talento joven, acompañamiento experto y problemas empresariales concretos trabajando en la misma dirección.

Una red entre España, Francia y Portugal

ASCA se enmarca en una iniciativa de cooperación entre entidades de España, Francia y Portugal. Su objetivo es identificar retos comunes del sector agroalimentario en el espacio Sudoe y desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a modernizarlo.

El proyecto contempla además la creación de un repositorio virtual de materiales formativos y buenas prácticas accesible para el conjunto del sector. En el desarrollo del programa participan como socios la Cámara de Comercio de España y la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, junto con otras entidades españolas, francesas y portuguesas.

Las empresas interesadas pueden consultar los detalles del programa en la web de la Cámara de Comercio de Cáceres y formalizar la inscripción a través del enlace habilitado para la convocatoria.