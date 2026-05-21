La Asociación Contra el Cáncer de Cáceres alerta sobre el auge de vapeadores y cachimbas entre los jóvenes

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cáceres se convirtió este miércoles en un espacio de reflexión, prevención y concienciación frente al tabaquismo. Bajo el lema 'Que no te vendan humo', la entidad celebró una jornada centrada en alertar sobre los efectos del consumo de tabaco y nicotina y, especialmente, sobre el auge de nuevas formas de consumo como los vapeadores o las cachimbas entre la población joven.

La actividad, desarrollada en la sede provincial de la calle Lima, reunió a profesionales sanitarios, pacientes, jóvenes participantes de Proyecto Zero y representantes de la asociación para abordar un problema que sigue golpeando con fuerza a Extremadura. Y es que la comunidad autónoma lidera actualmente los índices de tabaquismo en España.

"El tabaquismo es el principal problema de salud pública de Extremadura", advirtió el presidente provincial de la asociación, Pedro Pastor, quien recordó que más del 25% de la población extremeña fuma diariamente. "Estamos con el índice más alto de consumo del país y eso tiene unos altos costes sociales y económicos para atender a toda la población enferma como consecuencia del tabaco", señaló.

Según los datos del Observatorio Contra el Cáncer, más de 225.000 extremeños consumen tabaco cada día. Entre ellos, más de 21.000 jóvenes de entre 15 y 24 años mantienen un consumo diario, una realidad que preocupa especialmente a los profesionales sanitarios y a las asociaciones de prevención.

La mentira del vapeador

Uno de los mensajes centrales de la jornada giró precisamente en torno a los nuevos dispositivos electrónicos. Pastor alertó de que vapeadores y cachimbas están funcionando como una puerta de entrada al tabaquismo entre adolescentes y jóvenes.

"No son la solución", insistió. "Generan una falsa sensación de que son menos dañinos, cuando en realidad causan igualmente daño".

Muestrario de vapeadores desechables / Agencias

La jornada puso el foco en cómo muchos jóvenes se acercan hoy al consumo de nicotina a través de estos formatos, atraídos por sabores, diseños o una percepción errónea de menor riesgo. Frente a ello, la asociación apuesta por campañas de prevención en las que sean los propios jóvenes quienes lideren el mensaje.

RespirARTE

En ese contexto se presentó RespirARTE, una iniciativa vinculada a Proyecto Zero, el programa impulsado por la asociación que busca alcanzar la primera generación libre de tabaco en 2030. La extremeña Irene Hurtado fue la encargada de explicar este proyecto, que utiliza el arte y la cultura como herramientas para sensibilizar sobre los riesgos del tabaquismo y el consumo de vapeadores.

La jornada también reservó un espacio para hablar de deshabituación tabáquica y del acompañamiento a quienes intentan dejar de fumar. En este bloque participaron antiguos usuarios de los cursos de deshabituación organizados por la asociación y Ana Bravo, médica responsable de la única consulta de deshabituación tabáquica de Atención Primaria existente actualmente en Extremadura.

Durante el encuentro se insistió en la necesidad de ofrecer información rigurosa y apoyo profesional, especialmente ante el aumento del consumo entre jóvenes y la normalización social que todavía rodea a muchos productos relacionados con la nicotina.

La programación concluyó con una mesa redonda centrada en las consecuencias del tabaquismo sobre la salud. En ella participaron María Victoria Mogollón, cardióloga del Hospital San Pedro de Alcántara, Miriam Torres, neumóloga del mismo centro hospitalario, y Elías Corbacho, paciente oncológico afectado por una enfermedad derivada del consumo de tabaco.

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Con esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer refuerza su labor de prevención y sensibilización frente al principal factor de riesgo evitable relacionado con el cáncer. La entidad, presente en más de 2.000 localidades españolas, mantiene además una intensa actividad de acompañamiento a pacientes y familiares y continúa siendo la organización social y privada que más fondos destina a la investigación oncológica en España, con 143 millones de euros invertidos en 750 proyectos científicos.