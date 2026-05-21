El bar que no cierra la cocina en la Calle de los Bares de Cáceres

La primera guarnición fija de los tiempos modernos fueron unos regimientos malagueños que guarnecieron Cáceres entre 1852 y 1891. En 1892 ya no había guarnición propia y las fuerzas vivas cacereñas se movilizaron para conseguirla. Así fue como en 1893, el general Ezponda, capitán general de Extremadura con base en Badajoz, concedía a Cáceres una guarnición estable. Cuentan que para celebrar la concesión del general Ezponda se organizaron en la ciudad unos festejos impresionantes, con corridas de toros incluidas (como no podía ser de otra manera). Aquellos primeros batallones no tenían cuartel propio hasta que en 1924 se levantó junto a la plaza de toros Infanta Isabel. En los años 40, llegó a haber en Cáceres tantos soldados que hubo que habilitar la Casa de los Caballos y la Ciudad Deportiva para acuartelarlos.

En 1964 se construye por fin el campamento Santa Ana o CIR número 3, por donde pasarían 3.000 reclutas cada trimestre. Aquella nube de soldados constituía de nuevo una fuente económica sin precedentes para la hostelería y las empresas de servicios cacereñas llenando bares, cines y paseos. Por aquí pasaban cada año 12.000 reclutass, la mayoría del norte de España, que ocupan, dicho sea de paso, la calle del General Ezponda popularmente conocida como la Calle de los Bares porque Ezponda fue una calle de boyantes negocios y castizas bodegas de imborrable memoria: Máquinas Singer, la jefatura provincial del Movimiento, la pastelería de Carlos Becerra, la joyería Bomar, al lado Pañerías Lanel (de los Prieto), Autoservicio Aparicio, la bodega de los vinos dulces de Celestino, la frutería de Aquilino, el bar Amador...

Siempre fue un diamante, aunque hoy está aún por pulir. Y es un bazar de muchas cosas a la vez. Primero, de arquitectura y patrimonio. Aquí está el Palacio de Camarena. Situado fuera de la Ciudad Monumental, muy cerca de la Plaza Mayor, esta casa-palacio es obra de diversas épocas, aunque la fachada principal data del siglo XVIII, podemos observar restos de una torre del siglo XV. En el interior encontramos un patio del XVII, con arcos de medio punto sobre columnas toscanas. Pertenecía a la familia Carvajal de la que era pariente Manuel Godoy, primer ministro del rey Carlos IV. Actualmente es la sede del Colegio de Arquitectos, en él se celebran actividades culturales. También se ubica en este edificio el Ateneo de Cáceres.

También está el Palacio y Torre de los Galarza, que perteneció a los Dávila Mesía de Ovando hasta que fue comprado en el siglo XVI por el Obispo Galarza. Destaca en su fachada la puerta con arco de medio punto adornada con dos filas de sillares almohadillados con una hermosa ventana de esquina del interior, el bello patio columnado con adornos de estilo plateresco en su lateral. Fue integrada en el siglo XVII una gran torre construida por la familia Carvajal durante el siglo XV. Está en el número 14 y se destina a la Casa de la Iglesia y también alberga el Centro de Jóvenes Diocesanos. En su día acogió el colegio de las Damas Apostólicas.

Fotogalería | La calle General Ezponda de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Más allá, en el número 12 está Ayuela Arqueología, que ofrecen servicios arqueológicos como seguimiento y control de obras, prospecciones, excavaciones, antropología, y gestión cultural. Y la Tapería El 8º Arte, que está muy bien para tapear, comer, tomar raciones, beber rica cerveza. Aquí no cierra la cocina. Y eso es un plus. Aquí nunca te vas a quedar sin comer. Tiene ensaladas, parrilladas, carnes, pescados, excelentes postres, croquetas caseras variadas y un menú de entre 18 y 20 euros. Y en el interior, suele haber exposiciones. Merece mucho la pena.

Enfrente, el Restaurante Tapería Cafetería Sabor a Cáceres, donde hay tortillas de patatas recién hechas, platos de jamón ibérico, estofados variados, frites de cordero, migas extremeñas, raciones de solomillo con patatas, especialidad de venado con patatas... Un local con el cartel de Restuarante Porkesi anuncia próxima apertura y bar Amador, fundado en 1965, continúa en venta. Alvanta, Tapería Ezponda también están citadas en la Calle de los Bares.

Igual que lo está Borona Bistró, que dejo Antonio Silva para mudarse aquí, con una carta muy variada, que incluye entrantes desde 12 euros, pescado del día, postres, menús por 79 euros, el menú Algarabía... Toca venir a descubrirlo si aún alguien no lo hizo.

En el número 6 hay un apartamento turístico que hace esquina con la calle Ríos Verdes y el Doner Keban en la esquina con la calle La Cruz. La Casa del Goloso, el restaurante El Pato Blanco de Emilio Rey y el hotel Don Fernando cierran esta vía que conduce a la plaza Mayor y en cuyo recuerdo sigue palpitando su floreciente pasado de la mano de negocios que hicieron historia como Almacenes Mendoza, la droguería de Macedo, la farmacia de Arjona, la barbería de Tato, la dulcería con sus bambas de crema, El Cisne Negro, la joyería Nevado, la librería Sanguino, la sastrería de Santos, El Rastro, que era una tienda de los Villegas, La Cueva, o el Hotel Castilla, que fue el segundo establecimiento hotelero de Cáceres que obtuvo licencia oficial después del Extremadura.